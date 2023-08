Messina, al Giardino Corallo l’estate continua con il concerto di Mobrici

Matteo Mobrici, ex frontman dei Canova, fa tappa al Giardino Corallo di Messina per presentare in concerto “Gli anni di Cristo”: secondo album da solista, uscito il 31 marzo 2023 per la Maciste Dischi. Nel 2020, infatti, dopo “Avete ragione tutti” (2016) e “Vivi per sempre” (2019), il gruppo formatosi a Milano decide di sciogliersi senza un preciso motivo: «Adesso c’è bisogno di un cambiamento nelle nostre vite», scriveva la band sui profili social. Così Mobrici ha deciso di proseguire la sua carriera musicale da solo, pubblicando nel 2021 “Anche le scimmie cadono dall’albero” e successivamente le canzoni che si ascolteranno a Messina.

«L’album, – si legge nella nota – è caratterizzato dalla capacità di Mobrici di dare voce alla sua generazione, con la semplicità di parole che spiazzano. Racconta di sé e riesce a veicolare senza difficoltà tutte le sensazioni, i sentimenti e gli interrogativi che assillano i tanti coetanei, in una storia che diventa condivisa». Nell’album anche una cover di “Stavo pensando a te” di Fabri Fibra, rifatta con Fulminacci e un brano con Vasco Brondi.

Il concerto di Mobrici è in programma sabato 26 agosto, alle 21.00, al Giardino Corallo. Apertura botteghino ore 18.00 – apertura porte ore 19.30 – inizio spettacolo ore 21.00 I biglietti sono disponibili in prevendita e al botteghino dello spettacolo.

Per biglietti e informazioni è possibile contattare il numero: 335 375 3360 o mandare una mail a: giardinocorallo@gmail.com.

