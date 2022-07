Libero Teatro Festival: in scena “La Fontana della Bellezza”, fiaba di Luigi Capuana

Nuovo appuntamento per i più piccoli sul lungomare di Oliveri per la sezione Bambini a Teatro del Libero Teatro Festival. In scena sabato 30 luglio “La Fontana della Bellezza” che, ispirato all’omonima opera di Luigi Capuana, racconta l’avventura di una Principessa la cui cifra è la gentilezza, caratteristica che sarà anche la fonte della sua fortuna. Sul palco, la Compagnia Teatrale Accademia Sarabanda.

Prosegue la rassegna teatrale per tutta la famiglia del Libero Teatro Festival, prevista ogni sabato all’Arena Peppe Marchese, sul lungomare di Oliveri, in provincia di Messina, e organizzata dalla Compagnia di San Lorenzo con il supporto di Latitudini e il Comune di Oliveri. Lo spettacolo inizierà alle ore 19.00 ed è presentato come l’opera più felice di Luigi Capuana.

A introdurlo è il regista, Gianni Fortunato: «Le fiabe, scritte in una prosa svelta, semplificata al massimo, ricche di ritornelli, cadenze e cantilene rimangono forse l’opera più felice del Capuana. Esse non nascono da un interesse per il patrimonio folkloristico siciliano e non vengono raccolte come documenti della psicologia popolare, ma nascono dall’invenzione. La nostra messa in scena, come nel nostro stile, si affida ad un teatro di attore; ricca d’azione e personaggi poetici e comici». In scena, oltre allo stesso Fortunato, anche Emanuela Ungaro, Laura Giannone e Alessio Pettinato.

I prossimi appuntamenti, dopo quello di domani, sabato 30 luglio, sono previsti per il 6 agosto con “La notte di Giufà”, messo in scena dalla Compagnia Teatro dei Naviganti e il 13 agosto con “Magaria”, messo in scena da Efebo Compagnia Teatrale. Il calendario completo è disponibile in basso.

