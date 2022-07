La cantantessa arriva a Messina: l’8 luglio a Piazza Duomo c’è Carmen Consoli

“Volevo fare la rockstar”, questo il titolo del tour che porta in giro, per i palchi italiani, Carmen Consoli che venerdì 8 luglio, alle 21:00, salirà su quello di Piazza Duomo, a Messina. Live che doveva tenersi la notte di Capodanno, e invece poi no. Ma adesso, finalmente, la cantantessa ha ripreso i concerti e tra poco arriverà in città. A 25 anni di distanza da “Confusa e Felice”, singolo presentato al Festival di Sanremo del ’97, Carmen Consoli continua con la sua timbrica bassa, sporca e malinconica a raccontare il sud, le donne, l’amore, il tempo che trascorre nella piacevole e mai malvagia lentezza.

Carmen Consoli a Messina

«Ho pensato di triplicarmi, – scrive la Consoli sul suo profilo social –, di essere come un embrione che contiene tre gemelli. Tutte le mie canzoni, anche quelle più rock, sono nate suonando la chitarra acustica nella mia stanza, tranne alcune che ho composto al basso elettrico. Questo mio aspetto acustico lo voglio difendere e così ho scelto di fare per l’estate alcuni set molto curati, per chitarra, violino e una chitarra elettrica. Suoneremo in punta di plettro e quindi dovremo essere molto precisi. Il secondo set che proporrò sarà super rock come la mia anima, con un muro di amplificatori e la presenza di Marina Rei.

E poi l’altra situazione con una piccola orchestra con violino, viola, clarinetto basso e la mia band con tastiere, Wurlitzer, basso e batteria. L’idea è passare da un concerto all’altro con una spinta nuova». E continua, infatti, la collaborazione con Marina Rei sia sulle scene sia negli studi di registrazione. Per la prima volta, infatti, le due musiciste italiane cantano insieme in “Un momento di felicità”, singolo inedito uscito a maggio 2022. Lo stesso momento di felicità che proveremo noi sotto il palco del Duomo di Messina. L’ingresso è gratuito. (Foto di Andrea Grignani)

