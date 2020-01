Filarmonica Laudamo. L’Alauda Quartet in concerto al Palacultura

0 Condivisioni Facebook Twitter

Prosegue la importante collaborazione della Filarmonica Laudamo onlus con “Le Dimore del Quartetto”, associazione che rilancia il ruolo primario del mecenatismo rispondendo concretamente alla necessità di formazione dei giovani quartetti d’archi e, al contempo, valorizzando il patrimonio artistico del Paese, attraverso l’utilizzo di dimore storiche dove i quartetti possono risiedere per alcuni giorni e provare insieme per la preparazione del concerto.

Il concerto per la 99ª stagione della Filarmonica Laudamo vedrà grande protagonista l’Alauda Quartet, fra i più importanti giovani quartetti d’archi della scena contemporanea, formato da musicisti provenienti da diversi paesi: Cristina Prats-Costa, violino, Milan Berginc violino, Ricardo Fuentes Contreras viola; Elena Cappelletti, violoncello.

Dopo il concerto di questa sera a Villa Pulejo, l’Alauda Quartet si esibiranno a Messina anche domenica 12 gennaio 2019, alle ore 18:00, al Palacultura Antonello, in cartellone per la Stagione della Filarmonica Laudamo.

L’Alauda Quartet si è formato alla Royal Academy of Music di Londra nel 2011, ed i componenti del quartetto provengono da quattro diversi angoli dell’Europa.

Nel 2012 il quartetto è stato premiato “Highly Commended” nella Wolfe Wolfinsohn Competition della Royal Academy of Music ed è stato scelto per il prestigioso Davey Poznaski Scheme, che gli ha permesso di partecipare in Masterclass con quartetti di fama mondiale, come Emerson, Belcea, Endellion, Escher e Wihan Quartets.

Il quartetto ha studiato con Jon Thorne, violista del Badke Quartet e ha conseguito un diploma di Master di Musica da camera presso la Hochschule fur Musik, Theater und Medien di Hannover con il professor Oliver Wille, violinista del Kuss Quartet. Si è perfezionato presso l’International Music Seminar in Prussia Cove, l’Accademia Chigiana di Siena e il ProQuartet CEMC, Centre Européen de Musique de Chambre a Pont Royal, Francia.

Selezionato come Park Lane Group Artist nel il 2015, l’Alauda Quartet ha debuttato nel 2015 alla Purcell Room, Queen Elizabeth Hall.

Il quartetto svolge un’intensa attività concertistica e si è esibito ampiamente in Gran Bretagna in sale e festival quali Barbican Hall, Conway Hall, St Margarets Westminster, Kings Place, Kings Lynn Festival, Friends of Beaminster Festival, Bury St Edmunds Concert Club, Winchester College Concert Series, City Music Society, Avon Valley Concerts, Stockbridge Music Festival, Lincoln International Concert Series, Stratford upon Avon Music Festival.

Il quartetto è inoltre impegnato regolarmente in tournée di concerti in diversi Paesi, quali Italia, Spagna, Serbia, Germania, Francia, e nel 2014 si è esibito nel famoso National Centre of Performing Arts di Pechino.

L’Alauda Quartet ha registrato per la Radio Nacional de Espana per la serie “Young Artist Concert Platform” e per la Radio Vaticana a Roma. Nel 2016 sono stati selezionati per prendere parte al progetto italiano “Le Dimore del Quartetto”.

Nel 2016 il quartetto ha inciso il suo primo disco per l’etichetta Brilliant Classics, una World Premier Recording delle musiche per quartetto d’archi dell’autore italiano Roffredo Caetani.

Prossimi concerti della Stagione della Filarmonica Laudamo:

Giovedì 23 gennaio 2019, ore 19, Sala Laudamo

Serie «Accordiacorde» – VII edizione

CESARE FRISINA «VIOLINTRONICS» in «Uluru»

Cesare Frisina violino & electronic devices

Musiche di Cesare Frisina

