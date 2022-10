Eventi per Halloween a Messina, a Villa Mazzini una festa per bambini il 30 ottobre

Tra gli eventi in calendario ad Halloween, a Messina ci sarà anche una festa per bambini. Domenica 30 ottobre alle ore 10:00 di mattina a Villa Mazzini la IV Circoscrizione “Centro Storico” ha organizzato un party per i più piccoli. Uno spettacolo teatrale, passeggiate sui pony, balli, dolciumi, musiche: questo il programma dell’iniziativa, che segna anche la riapertura della Villa agli eventi dopo la lunga chiusura per ristrutturazione.

«Vogliamo dare un segnale a tutta la cittadinanza» dichiara il presidente della IV Municipalità, Matteo Grasso. «Dopo gli anni bui della pandemia vogliamo che la città riparta. Abbiamo visto durante la Vara e lo Street Food come Messina abbia voglia di ripartire. Per questo ci siamo impegnati, per far sì che bambini e genitori possano avere un momento sociale e di svago».

«L’occasione – aggiungono i consiglieri di circoscrizione e il Presidente – è utile per creare un momento di socialità, divertimento e animazione del centro storico dopo due anni di pandemia. Siamo consapevoli del fatto che stiamo vivendo un momento molto complesso, ma anche per questo c’è bisogno di iniziative che regalino qualche momento di leggerezza, facendo al contempo vivere la città e i suoi preziosi giardini»

Festa di Halloween a Messina, tutte le attività in programma a Villa Mazzini

Ecco l’elenco della attività per i bambini alla festa di Halloween, che vedrà anche la partecipazione – a titolo gratuito – di associazioni del territorio:

Spettacolo teatrale a cura della compagnia “Periferie Artistiche – spettacoli a Messina”;

a cura della compagnia “Periferie Artistiche – spettacoli a Messina”; Passeggiate propedeutiche e ludiche sui Pony della Happy Hippy Family Mater Vitae Country Club (Hippy e Pierino);

della Happy Hippy Family Mater Vitae Country Club (Hippy e Pierino); Spettacoli di Acroyoga e discipline olistiche a cura della Polisportiva A.S.D. Mater Vitae;

e a cura della Polisportiva A.S.D. Mater Vitae; Truccabambini mostruoso ;

; Balli, musiche a service a cura della maestra Giusy Bonanno.

(12)