Eventi estate 2023, Roberto Bolle torna a Taormina: «Ballare qui è indescrivibile»

L’étoile più famoso del mondo, torna al Teatro Antico di Taormina con “Roberto Bolle and Friends”, organizzato in collaborazione con ArteDanza e Aldebaran, in cui il ballerino invita il pubblico a dimenticare i telefoni e riempire il cuore di bellezza.

«Ogni anno – ha detto Roberto Bolle –, lo spettacolo si rinnova e si rigenera grazie a nuovi artisti che si uniscono al gruppo, e brani che vengono creati apposta per il tour. Anche quest’anno stiamo lavorando per stupire ed emozionare il pubblico».

Ed è proprio l’emozione l’elemento indispensabile degli spettacoli di Bolle; «Lasciarsi travolgere dalla magia della danza, di vivere le emozioni che l’arte dal vivo può dare, soprattutto se si ha il privilegio di poterla apprezzare in uno scenario unico, come quello di Taormina. Taormina è entrata nel mio cuore ed è una tappa a cui tengo davvero tanto».

Lo spettacolo di Roberto Bolle è in programma sabato 29 luglio. A questo link per i biglietti.

Foto Ansa

