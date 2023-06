Estate a Messina, a Oliveri torna il Libero Teatro Festival: il programma

Chiudete gli occhi e immaginate un sole caldissimo, un palcoscenico vista mare e tantissimi bimbi: è il Libero Teatro Festival, che torna a Oliveri dal 24 giugno al 12 agosto 2023. Due le sezioni previste: “Bambini a teatro” ed “Elfi d’estate – Letture Animate” che si svolgeranno all’Arena Peppe Marchese e al Parco Urbano.

L’edizione 2023 sarà interamente dedicata ai più piccoli. «L’anno scorso – racconta Michelangelo Maria Zanghì, componente della Compagnia San Lorenzo, che cura la rassegna –, è stato bellissimo lavorare con e per i bambini a Oliveri. Estremamente gratificante sia in termini di numeri che, soprattutto, per ciò che riguarda le reazioni positive dei bimbi e delle loro famiglie. Quest’anno io e i miei colleghi, Antonino Anelli e Cleopatra Cortese, abbiamo deciso di convogliare tutte le nostre forze ed energie per l’organizzazione di una rassegna dedicata esclusivamente ai bambini.

Ne vale la pena. Inoltre credo che fare teatro sia, soprattutto in questi anni, una missione. Pochi giorni fa la Apple ha presentato il suo visore per la realtà virtuale. Con 3200 dollari faranno sí che le persone vedano e ascoltino cose che in realtà non esistono, senza muoversi da casa. Noi teatranti non possiamo, nè vogliamo bloccare il futuro, però diciamo: uscite di casa con i vostri bambini, andate a teatro a vedere gli attori in carne e ossa sul palco, portateli a sentire le favole. Ricordatevi che siete essere umani. Forse per noi è tardi, ma dobbiamo fare tutto ciò che è necessario per salvare i bambini dal vortice delle intelligenze artificiali e del non vero. Offriamo delle alternative. Il teatro è la nostra alternativa».

A inaugurare la stagione teatrale del Libero Teatro Festival sarà “Un principe ranocchio” a cura della Compagnia Nave Argo, in programma il 24 giugno, alle 19.00, all’Arena Peppe Marchese di Oliveri.

Undici gli spettacoli in programma per l’edizione 2023 del Libero Teatro Festival di Oliveri. «Le storie raccontate – continua Michelangelo Maria Zanghì – saranno, come di consueto, tratte dalle fiabe e le favole piú importanti della tradizione occidentale. Ma ci sarà spazio anche per racconti provenienti dall’Oriente e per testi completamente inediti. Le cose più belle della stagione saranno due. Innanzitutto Oliveri: è un posto incantevole e l’anno scorso per noi è stato eccezionale lavorarci. La seconda è la collaborazione con Giusy Messina e Lucia Rizzo, che cureranno la sezione “Elfi d’estate”, in cui i bambini ascolteranno e vivranno delle letture animate proprio da Giusy e Lucia. Siamo entusiasti di questa collaborazione: il teatro è collaborazione tra essere umani».

Ecco gli spettacoli della sezione “Bambini a Teatro” che si svolgeranno, alle 19.00, all’Arena Peppe Marchese:

24 giugno, “Un principe ranocchio”, Compagnia Nave Argo;

1 luglio, ” I tre porcellini”, Teatro dei Naviganti;

8 luglio, “Il cavallo magico”, Compagnia di San Lorenzo;

15 luglio, “Hansel, Gretel e il segreto della Strega”, Compagnia Nave Argo;

22 lulgio, “Lentamente…La storia della lumaca”, Officine Teatrali quintArmata;

29 luglio, “Arrivano gli orsi”, Compagnia di San Lorenzo;

5 agosto, “Il grande Ma. Il bambino di tutti i colori”, La Casa di Creta;

12 agosto, “Il sarto furbacchione”, Compagnia di San Lorenzo.

Qui invece gli spettacoli della sezione “Elfi d’estate – Letture animate“:

5 luglio, “Favole al tramonto”, alle 19.00 Arena Peppe Marchese;

12 luglio, “Il nostro Kamishibai”, alle 19.00 Arena Peppe Marchese;

19 luglio, “Favole sotto la luna”, alle 21.30 Arena Peppe Marchese;

26 luglio, “La tenda delle favole”, alle 21.30 Parco Urbano.

