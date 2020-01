Anche quest’anno torna la Messina Marathon. I dettagli dell’edizione 2020

7 Condivisioni Facebook Twitter

Anche quest’anno la città si prepara ad accogliere la Messina Marathon che, per l’edizione 2020, si svolgerà non più nel mese di gennaio, come da tradizione. L’appuntamento è domenica 15 marzo.

Il programma dell’evento podistico organizzato dalla Polisportiva Odysseus, con partenza e arrivo nei pressi di Piazza Cairoli prevede la Maratona “Antonello da Messina” di 42,195 km, la Mezza Maratona di 21,097 km, la “Shakespeare Run” di 7,032 km e il Fitwalking.

Il percorso della Messina Marathon 2020

Partenza per tutti nei pressi di Piazza Cairoli (all’incrocio tra le vie Tommaso Cannizzaro e Garibaldi), sede anche dell’arrivo, dove verrà allestito il “marathon village”. Sei le tornate previste, lungo il circuito di 7,032 km, per la maratona, tre per la mezza ed unico giro per la “Shakespeare Run”. Il percorso si snoderà tra i viali Giostra ed Europa con il suggestivo passaggio attorno al Duomo.

Le iscrizioni per partecipare alla “Messina Marathon” sono già aperte.

Nel 2019 ad aggiudicarsi la maratona furono l’emiliano Lorenzo Lotti (Corri Forrest) tra gli uomini, con il tempo di 2h31’53” e Matilde Rallo (Pol. Marsala Doc) tra le donne, arrivata al traguardo in 3h59’52”. Nella mezza vittoriosi Francesco Bonavita della Podistica Messina e Caterina Arco (Atletica Barbas). Nella “Shakespeare Run”, infine, affermazioni di Francesco Nastasi (Ortigia Marcia) e Nadiya Sukharyna, portacolori della Torre Bianca.

