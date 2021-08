Alla scoperta del tango con Elisa Lorena e il Trio Atipico: si chiude il Capo Rasocolmo Summer Fest

Saranno Elisa Lorena e il Trio Atipico a chiudere domenica 29 agosto alle 19 alla Tenuta Rasocolmo il “Capo Rasocolmo Summer Fest 2021”.

Dopo il successo del primo appuntamento, il 25 luglio, Elisa Lorena, Alessandro Blanco, Giovanni Alibrandi, e Antonino Cicerto, torneranno a calcare il palco del promontorio più a Nord della Sicilia trasportando lo spettatore in un viaggio, appassionato e coinvolgente, alla scoperta del mondo del Tango a partire dalle sue origini.

Un viaggio nel cuore di un genere antico, che ha fatto il giro del mondo cambiando forma, ed arricchendosi di suggestioni sempre nuove. Un affascinante excursus alla scoperta, non soltanto del tango argentino, ma di tutti quei generi, come il vals e la milonga, ai quali nel tempo è stato associato e dei quali si è nutrito. Una serata dedicata alla storia della musica e del folklore argentino, alle sonorità tipiche dei caffè del quartiere di San Telmo a Buenos Aires, da Anibal Troilo, amico fedele e maestro di Piazzolla, fino a Piazzolla stesso, passando da Carlos Gardel, e José Bragato, violoncellista e artista poliedrico che per Piazzolla arrangiò diversi pezzi. Un viaggio che passa attraverso i grandi classici come “Oblivion”, famosissimo tango di Piazzolla, per giungere alle sonorità di un vals peruviano reso famoso dall’indimenticabile voce di Edith Piaf.

Alla scoperta del Tango, chi sono il Trio Atipico ed Elisa Lorena

Il Trio Atipico nasce nel 2013 con l’intento di coltivare la grande tradizione musicale delle orchestre tipiche del tango argentino e il suo vasto repertorio. Anibal Troilo, in particolare, ne è il nume ispiratore. Nella formazione dell’ensemble atipico gli strumenti tipici della tradizione del tango (chitarra, violino e, occasionalmente, il contrabbasso) si uniscono alla sonorità atipica del fagotto (strumento di tradizione musicale classica) dando luogo a sonorità ed un groove unico, allo stesso tempo antico e moderno. Il Trio Atipico è formato da musicisti di provenienza classica, dal 2013 ad oggi vanta numerosi concerti sia in festival e milonghe tradizionali che in eventi e stagioni concertistiche.

Elisa Lorena nasce a Buenos Aires e inizia a cantare giovanissima con la guida dei maestri Rubén de Alvarado, Juan Manuel Mirò, Guillermo Parmigiani e Liana Lecuona. Si esibisce prima con la formazione Las voces de Buenos Aires e poi come solista nei principali teatri argentini. Ha effettuato tournée in Argentina, Brasile, Uruguay, Francia, Austria, Montecarlo e Italia. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive prodotte da emittenti sudamericane e alla colonna sonora del film Toca para mi (Argentina, 2001).

Informazioni su biglietti e prenotazioni

I biglietti per l’evento sono acquistabili sul sito della Tenuta.

Informazioni e prenotazioni al numero 393 334 3760.

