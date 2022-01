Alberto Ferro per la Filarmonica Laudamo: il concerto al Palacultura di Messina

Questo pomeriggio, alle ore 18, per la 101ª Stagione della Filarmonica Laudamo di Messina, appuntamento al Palacultura Antonello con Alberto Ferro, pianista di livello assoluto, fra i più apprezzati e richiesti interpreti della sua generazione.

Ferro sarà protagonista del concerto dal titolo “Un ritratto dell’Italia dal Settecento a oggi”, affascinante excursus cronologico di musica italiana classica e post-classica, ideato su misura per lui. Da Scarlatti a Clementi, da Rossini a Respighi, da Petrassi, al contemporaneo Emanuele Casale, fra i più apprezzati compositori italiani, che sarà presente al concerto.

Alberto Ferro nato a Gela nel 1996, ha iniziato gli studi musicali con la madre all’età di 7 anni e ha tenuto il suo primo recital all’età di 13 anni. Nel 2018 ha conseguito il Diploma accademico di secondo livello con il massimo dei voti e la lode all’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania sotto la guida del maestro Epifanio Comis. Ha inoltre frequentato numerosi corsi di perfezionamento con pianisti di fama internazionale, tra cui Joaquín Achúcarro e Vladimir Ashkenazy. Tra i numerosi premi nazionali e internazionali da lui ottenuti ricordiamo il 2° premio, il premio della critica e il premio speciale Haydn al “Ferruccio Busoni” di Bolzano (2015); il 1° premio al “Premio Venezia” (2015); il 6° premio e il premio del pubblico al “Regina Elisabetta” di Bruxelles (2016); il premio come finalista e il premio Children’s Corner al “Clara Haskil” di Vevey (2017); il 1° premio e il premio del pubblico al “Telekom – Beethoven” di Bonn (2017). Ha tenuto concerti per importanti associazioni e festival italiani ed europei. Si è esibito in prestigiose sale da concerto in recital solistici e con orchestre (tra cui Beethoven Orchester Bonn, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra del Teatro Massimo Bellini, Orchestra Haydn, Orchestra Filarmonica della Fenice, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestra Nazionale del Belgio). E’ docente di pianoforte presso il Conservatorio di Messina.

I prossimi concerti

Domenica 6 febbraio, Palacultura Antonello ore 18,

GEOFF WESTLEY pianoforte,

musiche di Geoff Westley

Giovedì 10 febbraio, ore 19, Palacultura Antonello

Accordiacorde IX edizione

CESARE NATOLI pianoforte

«Il contrappunto delle ombre» Musica e filosofia nel cinema di Stanley Kubrick. Progetto multimediale

Musiche di North, Haendel Schubert, Šostakovič, György Ligeti, Liszt

