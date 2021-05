Accademia Filarmonica di Messina: parte la Stagione Concertistica 2021. Tutto il programma

Dopo tanta attesa, il ritorno in zona gialla della Sicilia consente finalmente l’avvio in presenza di pubblico della Stagione Concertistica 2021 dell’Accademia Filarmonica di Messina che si svolgerà nel rispetto di tutte le linee guida e disposizioni atte a contrastare il contagio da Covid-19.

La Settantaduesima Stagione Concertistica dell’Accademia Filarmonica, si svolgerà tra Maggio e Settembre.

Il primo appuntamento è fissato per oggi, sabato 29 Maggio, alle ore 18,30 e vedrà sul palco del l’Auditorium del Palacultura Antonello il duo pianistico formato dai fratelli Aurelio & Paolo Pollice che renderanno omaggio a Giuseppe verdi con l’originalissimo progetto “Onore, Amore e Vendetta!”. La trilogia popolare di Giuseppe Verdi, un percorso nella tradizione lirica italiana attraverso l’esecuzione di ouverture, arie e brani tratti dal Rigoletto, il Trovatore e La Traviata di Giuseppe Verdi, nella originale trascrizione per pianoforte a 4 mani di Paolo Pollice.

«Sono particolarmente felice ed emozionata, – ha sottolineato Grazia Maria Spuria, direttore artistico dell’Accademia Filarmonica di Messina – tornare ad assistere a un concerto dl vivo è un ritornare alla vita. La musica costituisce uno dei più importanti patrimoni culturali del nostro paese, oltre che uno strumento di crescita personale e collettiva di inestimabile valore. La Musica fa bene al cuore ed educa alla bellezza, un vero balsamo per la nostra anima dopo i tanti mesi bui che abbiamo passato e che ci auguriamo di non dover più passare».

Una stagione molto varia

Sarà una Stagione ricca di eventi prestigiosi che si svolgeranno in diverse sedi. La prima parte della Stagione (5 concerti) si realizzerà al Palacultura Antonello, dove spiccano in particolare il ritorno a Messina di IVO POGORELICH (12 Giugno), uno dei più grandi pianisti del nostro tempo che proporrà un programma interamente dedicato a Frederic Chopin e l’Omaggio a Totò da parte del Prof. MICHELE MIRABELLA e del QUINTETTO SAVERIO MERCADANTE (5 Giugno).

Altri 4 eventi avranno luogo al Mu.Me.-Museo Regionale di Messina, dove in prima nazionale andrà in scena “CARAVAGGIO…., luci ed ombre di un uomo, luci ed ombre di una città” l’omaggio a Michelangelo Merisi nel 450° anniversario della nascita, da parte del famoso gruppo a cappella SEIOTTAVI, del Coro di voci giovanili NOTE COLORATE diretto dal M° GIOVANNI MUNDO e degli attori GIULIA RAMIRES e ANTONIO PREVITI, con sceneggiatura e testi originali di ANTONIO MUNDO e infine all’Arena Villa Dante, dove il 28 Luglio potremo assistere allo spettacolo “Una Vida de Tango” con la ROUGE TANGO COMPANY e il 3 agosto al concerto, fuori abbonamento, dei NERI PER CASO che ci intratterranno con uno spettacolo, coinvolgente ed emozionante, comprendente nel suo repertorio, oltre ai pezzi che hanno portato il gruppo al successo anche importanti brani della musica nazionale ed internazionale senza tralasciare i brani dei Beatles ai quali hanno reso omaggio nel loro ultimo disco “We love the Beatles”.

Completa la programmazione la Rassegna dedicata ai Giovani Talenti che quest’anno si svolgerà presso il Teatro Annibale di Francia, un Teatro integralmente in cassa armonica d’ulivo, realizzato su progetto dell’architetto Antonio Galeano, che è stata la prima sala acustica dinamica mai realizzata, ed anche il primo spazio specializzato per la musica contemporanea nel sud Italia.

Stagione Concertistica 2021 – Il programma

SABATO 29 MAGGIO ore 18,30 Palacultura Antonello

“Quattro mani all’Opera: la Trilogia Verdiana”

Aurelio & Paolo POLLICE pianoforte a 4 mani

SABATO 5 GIUGNO ore 18,30 Palacultura Antonello

MICHELE MIRABELLA e QUINTETTO MERCADANTE

AMMORE E NIENTE CCHIÙ

Scritti, poesie e canzoni del Principe De Curtis, in arte TOTÒ

SABATO 12 GIUGNO ore 18,30 Palacultura Antonello

“L’ultimo Chopin”

IVO POGORELICH pianoforte

SABATO 19 GIUGNO ore 18,30 Palacultura Antonello

CONdivertimentoCERTO

Il concerto che non avete mai visto, dove prevale…l’Allegro

DUO BALDO

Brad REPP violino Aldo GENTILESCHI pianoforte

VENERDÌ 25 GIUGNO ore 21,30 MU.ME. – Museo Regionale

CARAVAGGIO..luci ed ombre di un uomo, luci ed ombre di una città

(Omaggio a Michelangelo Merisi nel 450° anniversario della nascita)

SEIOTTAVI Gruppo Contemporary A Cappella

Coro di voci giovanili “NOTE COLORATE”

Giovanni MUNDO direttore

Maurizio SALEMI violoncello

Giulia RAMIRES & Antonio PREVITI voci recitanti

Sceneggiatura e Testi di ANTONIO MUNDO

SABATO 26 GIUGNO ore 18,30 Palacultura Antonello

“Il flauto romantico da Beethoven a Messiaen”

ANDREA GRIMINELLI flauto AMEDEO SALVATO pianoforte

GIOVEDÌ 8 LUGLIO ore 21,30 MU.ME – Museo Regionale

“Soundscapes of the World”

MESTIZO SAXOPHONE QUARTET

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO ore 21,30 Arena Villa Dante

“Una Vida de Tango”

ROUGE TANGO COMPANY & TANGO SONOS

MARTEDÌ 3 AGOSTO ore 21,30 Arena “Villa Dante”

“Dai Beatles ai giorni nostri”

NERI PER CASO in concerto

Concerto fuori abbonamento

VENERDÌ 6 AGOSTO ore 21,30 MU.ME – Museo Regionale

“Around The Music”

LUCKY STRIKE QUARTET

SABATO 28 AGOSTO ore 21,30 MU.ME – Museo Regionale

“ROSA LA CANTATRICE DEL SUD”

viaggio nella vita e nella musica di Rosa Balistreri

Debora TROÌA canta e cunta Tobia VACCARO chitarra

Rassegna GIOVANI TALENTI

DOMENICA 20 GIUGNO ore 18,30 Teatro Annibale di Francia

“Violino Virtuoso”

JOSEPH ARENA violino MARIA ASSUNTA MUNAFÒ pianoforte

DOMENICA 27 GIUGNO ore 18,30 Teatro Annibale di Francia

GABRIELE RUGGERI percussioni

Musiche di Faurè, Schwatner, Schmitt

DOMENICA 19 SETTEMBRE ore 18,30 Teatro Annibale di Francia

CLAUDIO FARANDA flauto MARCO ZAPPIA pianoforte

DOMENICA 26 SETTEMBRE ore 18,30 Teatro Annibale di Francia

CLAUDIO RANERI sassofono ANTONINO CARDONE pianoforte

