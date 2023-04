A Messina si premia la moda: al Palacultura arriva il “ME Fashion Award”

A Messina si premia la moda: l’appuntamento è fissato per giovedì 27 e venerdì 28 aprile 2023 al Palacultura “Antonello” con la prima edizione del “ME Fashion Award”. Previsti talk, workshop e una serata di Gala durante la quale si svolgerà la premiazione. Coinvolte anche alcune delle scuole della città dello Stretto e l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Il programma dell’evento è ancora tutto da scoprire e verrà presentato in conferenza stampa, presso la Sala Ovale di Palazzo Zanca, venerdì 21 aprile alle ore 10.30. Saranno presenti l’assessore ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro, e la collega alle Politiche Giovanili, Liana Cannata.

Il “ME Fashion Award” sarà una due giorni dedicata al mondo della moda e si svolgerà al Palacultura “Antonello” di Messina. L’appuntamento è fissato per giovedì 27 e venerdì 28 aprile, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per workshop e talk. La serata di Gala si svolgerà a conclusione dell’evento, venerdì 28, alle ore 20.00, con la cerimonia di consegna degli Award alle personalità insignite del riconoscimento. Parteciperanno gli studenti del Liceo artistico E. Basile, dell’I.I.S. Antonello, dell’ A.M.Iaci, e una delegazione dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria. “ME Fashion Award” si concluderà nella serata di Gala di venerdì 28, alle 20.00, con la cerimonia di consegna degli Award alle personalità insignite del riconoscimento.

L’evento “ME Fashion Award” ha il patrocinio del Comune di Messina, della Camera di Commercio, di Confartigianato e Sicindustria e della Camera Nazionale della Moda Italiana, e sarà realizzato con il supporto dell’Amministrazione comunale all’organizzazione dell’iniziativa curata dalla responsabile Patrizia Casale.

(39)