Voci dal Palco: Aperitivo con gli artisti. Tra gli ospiti anche Nicola Calì

Stasera, dalle 19.00, torna “Voci dal Palco: Aperitivo con gli artisti”, in diretta streaming su Facebook, con ospiti: Loredana Polizzi della Multisala Apollo, Stefano Cutrupi del Teatro dei 3 Mestieri, Luciano Troja direttore artistico della Filarmonica Laudamo Messina, Giuseppe Pollicina e Francesco Chianese. Ospite d’onore: Nicola Calì, attore e interprete di Totò Riina ne “Il Traditore”, vincitore di ben 7 statuette ai David di Donatello 2020. L’incontro verrà moderato da Noemi David.

Non solo confronto, “Voci dal Palco: Aperitivo con gli artisti” si propone di essere uno spazio per trovare soluzioni e promuovere sinergie. Il secondo incontro – in streaming su facebook – avrà come tema “Gli spazi destinati agli spettacoli: come saranno organizzati?”

A discutere sulle riaperture anticipate di cinema, teatri e luoghi di cultura, ci saranno: Loredana Polizzi, Stefano Cutrupi, Luciano Troja, Giuseppe Pollicina e Francesco Chianese. Ospite d’onore della puntata sarà il regista e attore Nicola Calì che ha interpretato il ruolo di Totò Riina nel film “Il traditore” di Marco Bellocchio, pellicola premiata con 7 David di Donatello, tra cui: Miglior Film e Migliore Regia.

