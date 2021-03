“Vado a vivere in Sicilia”, da sabato 20 in onda su Real Time con Lorraine Bracco

Avete in programma di passare un weekend a casa? La risposta è quasi scontata, considerando le misure restrittive e il relativo coprifuoco che scatta alle 22:00. Poco male, perché da sabato 20 marzo, alle 21:25, in onda su Real Time c’è “Vado a vivere in Sicilia” con Lorraine Bracco.

L’attrice italo-americana, nota soprattutto per aver interpretato Karen Hill, moglie di Ray Liota nel cult di Scorsese “Quei bravi ragazzi (Goodfellas) del 1990 ma anche la dottoressa che ha in cura le crisi depressive di Tony Soprano, ha infatti acquistato una casa a Sambuca di Sicilia, al prezzo di 1 euro.

Il teaser di Vado a vivere in Sicilia

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=917928305692592

La Bracco dopo aver acquistato una casa a 1 euro, si ritroverà alle prese con la ristrutturazione della “nuova” abitazione”. «Ci tengo – dice la Bracco in una puntata – a conservare lo stile da vecchio mondo». Lorraine riuscirà a ritrovare le sue origine siciliane?

