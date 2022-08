“Una festa a colori” in memoria di Franz Riccobono: il 10 agosto l’incontro pubblico al Palacultura

A pochi giorni dal ritorno della Vara a Messina, l’associazione Amici del Museo ricorda il suo benemerito presidente, Franz Riccobono, con “Una festa a colori”. L’appuntamento è per mercoledì 10 agosto al Palacultura “Antonello” per un incontro pubblico dedicato alle tradizioni del Ferragosto messinese, dalla Processione dell’Assunta e ai Giganti Mata e Grifone. L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza.

Tutti a Messina sanno quanto la celebrazione del Ferragosto fosse un momento importante per il compianto Franz Riccobono, esperto di storia e tradizione della città dello Stretto, fondamentale componente del Comitato Vara, deceduto il 16 marzo 2022. Per ricordarlo e celebrare il ritorno della Vara a Messina, l’associazione Amici del Museo, di cui era presidente, ha organizzato un evento in sua memoria. Mercoledì 10 agosto, a partire dalle ore 11.00 si svolgerà nella Sala Rappazzo del Palacultura il convegno “Una festa a colori”.

I lavori inizieranno con i saluti del Sindaco di Messina, Federico Basile, e dell’assessore alla Cultura Enzo Caruso. Seguirà l’introduzione di Luigi Montalbano, attuale presidente degli Amici del Museo. Il cuore del convegno verterà su tre relazioni curate da Alessandro Fumia, Marco Grassi e Daniele Ferrara.

Questi i temi che saranno trattati dai tre relatori:

“Alle origini della Processione dell’Assunta”,

“La Vergine Maria sotto il titolo della Lettera e dell’Assunta”,

“La vera storia di Mata e Grifone”.

