“Un Ponte di parole”: al Parco Horcynus Orca la poesia unisce lo Stretto di Messina

“Un Ponte di parole” in sostituzione di un’eventuale opera in acciaio e cemento per unire le due sponde dello Stretto di Messina. Questo il senso dell’evento, un happening dedicato alla poesia, che si terrà al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro domenica 24 settembre 2023. In campo 35 poeti e poetesse, famosi e non, provenienti da Sicilia e Calabria.

La manifestazione, che si definisce “apolitica”, riprende l’evento analogo organizzato lo scorso 20 maggio nei locali dell’Associazione culturale ARB-Spazio Lilla. L’appuntamento questa volta, però, è a Torre Faro, nel Parco Horcynus Orca di Capo Peloro, alle ore 18.00 di domenica 24 settembre. Madrina di “Un Ponte di parole” è la scrittrice Nadia Terranova. Saranno presenti anche Elvira Seminara, Fabio Pilato, Elio Conti Nibali e lo scrittore Michele Ainis.

All’evento parteciperanno i poeti: Eliana Camaioni, Federico Ferrara, Francesca Panarello, Cinzia Aurelia Messina, Marietta Salvo, Giuseppe Ruggeri, Mirko Boncaldo, Michele Giordano, Enza Mineo, Giulio Di Dio, Simonetta Pisano, Daniele Mircuda, Marco, Anna Pinizzotto, Stefy Saffioti, Laura Pellizzeri, Alessandro Carrozza, Mario Falcone, Alessandro Parisi, Clara Monterossi, Alessandra Saija, Anna Consolo, Dario Leto, Giuseppa Turiano, Alessio, Maria Rosaria Gioffrè, Antonella Cutrupi, Teresa Lofaro, Nancy Calabrò, Antonino Sapone, Agnello Fruncillo, Lelio Bonaccorso, Francesca Calapai, Luisa Rita Barbaro e Valentina Baudo.

Al termine di “Un Ponte di parole” il microfono sarà lasciato aperto, a disposizione di chi, tra il pubblico, vorrà condividere una propria poesia. Non sono contemplati, specificano dall’organizzazione, «interventi che richiamano alla politica, ai partiti, o a fatti che non attengono strettamente allo spirito della manifestazione». Al Parco Horcynus Orca durante l’evento sarà inoltre allestito un book corner.

(24)