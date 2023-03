Un “Museo di Scienze Naturali” per Messina: dove sarà, costi, tempi e progetto

A Messina nascerà presto un Museo di Scienze Naturali dello Stretto. Dove? Nei locali di Palazzo Weigert, sede dell’assessorato alla Cultura, nonché dell’info point dedicato ai turisti. Il progetto è di un po’ di tempo fa, ma a riportarlo alla luce è l’avviso per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione e predisposizione degli spazi di via Argentieri pubblicato il 15 marzo, con scadenza il 22 marzo 2023. Vediamo i dettagli.

Con una delibera del 30 aprile 2021, l’allora Giunta De Luca aveva proposto l’allestimento di uno spazio espositivo per la collocazione di alcuni beni museali donati al Comune di Messina. Si trattava, in particolare, di foto e cartoline d’epoca, reperti come minerali, rocce e fossili, libri, carte tematiche, sete e tessuti preziosi, conchiglie e così via.

Come sede per il nuovo “Museo di Scienze Naturali di Messina nel Mediterraneo” sono stati scelti, si diceva, alcuni locali di Palazzo Weigert, in via Argentieri, che necessita però di lavori di manutenzione e di adattamento a questa nuova finalità. A questo scopo, sarà necessario provvedere alla realizzazione di pareti divisorie, tinteggiatura, verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, fornitura e posa in opera di controsoffitti, e ad altri interventi manutentivi.

A spiegare ai nostri microfoni lo spirito dell’iniziativa è l’assessore alla Cultura e al Turismo, Enzo Caruso: «Sarà un ambiente dedicato alle bellezze dello Stretto di Messina – ha chiarito –, realizzato grazie alla collezione messa a disposizione gratuitamente dalla professoressa Messina, prima esposta a Villa San Giovanni e poi dismessa durante il Covid-19, per la necessità di recuperare delle Aule. Si tratta di un museo iscritto al registro nazionale, che sarà gestito da un comitato scientifico e vedrà la collaborazione, gratuita, di esperti. I crocieristi che arriveranno a Messina e passeranno da Palazzo potranno visitarlo e conoscere così le bellezze dello Stretto, le rocce dei fondali, i pesci, la caccia al pesce spada. Avremo una “narrazione dello Stretto”».

Palazzo Zanca ha quindi indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione finalizzata ai “Lavori di manutenzione per la predisposizione dei locali del “Museo di Scienze Naturali di Messina nel Mediterraneo presso Palazzo Weigert”. Si è fatto ricorso, come si legge nella determina a contrarre, alle «procedure che prevedono la riduzione dei termini procedurali per ragioni d’urgenza, ai sensi del c. 2 lett.c) dell’art. 8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120». L’importo per i lavori a base d’asta è pari a 24.572,00 euro, di cui 614,30 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. La procedura è in fase di aggiudicazione.

Una volta completata la procedura, si provvederà agli interventi e all’allestimento. Il Museo dovrebbe essere pronto per l’estate o inizio settembre. A questo link la scheda pubblicata sul portale appalti del Comune di Messina.

(10)