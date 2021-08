Tyndaris Augustea, torna il teatro itinerante alla scoperta della Tindari Antica

Stasera, giovedì 19 agosto, ritorna “Tyndaris Augustea”, un viaggio nel tempo, con l’evento teatrale itinerante alla scoperta della Tindari Antica. Tre gli spettacoli che si succederanno e condurranno i visitatori attraverso il mito in un percorso coinvolgente all’interno dell’area archeologica, accompagnato da musiche suonate dal vivo. Una special edition che andrà oltre il teatro greco, nella splendida area di Cercadenari, con i resti monumentali e il magnifico decumano.

I tre spettacoli si svolgeranno in successione in location suggestive, situate nell’area archeologica di Tindari: la Tomba imperiale per “Tharros il coraggio di Priamo ed Achille” nel 24esimo canto dell’Iliade, con Luca Fiorino e Antonio Silvia; nell’area Scalinate, “Traiano l’essenza del Coraggio” con Elio Crifò. Infine, al Teatro Greco, “Il coraggio di Antigone da Sofocle”, adattamento e messa in scena di Elio Crifò, con Edoardo Siravo, Cinzia Maccagnano, Antonio Silvia e Gabriella Casali.

Le musiche, rigorosamente dal vivo, accompagneranno le recite e saranno curate dai maestri: Salvo Nigro con I fiati di Fabio Sodano, le percussioni da Daniele Schimmenti e le fisarmoniche di Tanino Lazzaro. L’evento è patrocinato dall’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana, dal Comune di Patti e l’organizzazione è affidata alla Pro Loco di Patti. L’idea e il progetto sono di Anna Ricciardi, gli interventi storico-archeologici sono curati dagli allievi Clelia Marchese e Angelo Triolo, con la supervisione della prof.ssa Caterina Ingoglia del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina.

L’evento è a numero chiuso, con apertura cancelli alle ore 18.00. I biglietti sono disponibili a questo link.

