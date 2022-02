Tutti gli eventi del weekend a Messina: dal mercatino del vinile a Sancho Panza

Tirate un sospiro di sollievo, sbottonatevi la giacca (se siete al chiuso), allungate leggermente le gambe: è venerdì e il vostro weekend a Messina, pieno di eventi, sta per iniziare. Anche in questa puntata vi portiamo in giro per la città alla scoperta di tutto quello che di divertente c’è da fare (una selezione super accurata!) e i nostri consigli con gli appuntamenti da non perdere.

Musica, feste dedicate al carnevale, teatro: un programma ricco per la vostra agenda, che fino a domenica (vi diamo anche qualche spoiler per iniziare bene la settimana) sarà super piena. Tra gli eventi (che non finiscono in quelli imperdibili, ma tocca citarlo) c’è lo spettacolo di Alessio Boni che al Teatro Vittorio Emanuele di Messina presenta “Don Chisciotte”, sul palco anche Serra Ylmaz (lei è imperdibile) musa ispiratrice di Ferzan Özpetek. Lo spettacolo è in programma venerdì 25 e sabato 26, alle 21:00. (foto in copertina di Lorenzo Di Pane)

Gli imperdibili

Uno in città e l’altro ideale per una gita fuori porta: stiamo parlando chiaramente dei nostri eventi imperdibili. Il primo è in programma alla Galleria d’Arte di San Marco d’Alunzio e si chiama “Open Gadam”. A partire dalle 21 di sabato 26 febbraio, sarà possibile visitare lo storico palazzo di Casa Meli e ascoltare della buona musica. La serata è promossa da Tre60Lab. «In occasione dell’inizio del nuovo anno associativo, – si legge sui social – vi invitiamo a prendere parte a quest’evento, per poter passare del tempo insieme, accompagnati da buona musica, con la speranza di riuscire a coinvolgervi a far parte della nostra associazione». Un motivo in più per andare? Per visitare uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Messina.

Il secondo appuntamento che abbiamo scelto per i vostri spassi è in programma domenica, dalle 10, alla libreria Colapesce. Torna, infatti, “viva vinile“, il mercatino del vinile in via Mario Giurba. «Vi svegliate nel cuore della notte pensando a quel disco dei Led Zeppelin che vi manca? Trovate erotico il fruscio della puntina sui solchi vinilici? Avete chiesto l’apertura di un mutuo bancario solo per completare la discografia in vinile dei Pink Floyd? Amanti dei vinili, Quest’evento è il San Valentino che fa per voi! Lasciate scorrere le vostre dita, tra centinaia di dischi, alla ricerca del vostro oggetto del desiderio». Un motivo in più per andarci? Ci sono i ragazzi super esperti di Best Price Rec.

Tutti gli eventi a Messina

Dopo la festa per i primi dieci anni di attività, ritornano gli appuntamenti al Retronouveau, ma anche il teatro ai Magazzini del Sale e due gite per rilassarsi. Immancabile lo spoiler per iniziare bene la settimana. Tutti gli eventi del weekend a Messina e dintorni:

Musica

venerdì 25, dalle 19:00, al Circolo delle Lucertole di Barcellona , per la rassegna “Immagini per un orecchio”: serata dedicata al Britpop.

, per la rassegna “Immagini per un orecchio”: serata dedicata al Britpop. venerdì 25, dalle 22:00, al Retronouveau: “Mind the Gap”, dj set a cura di Sandro Inturri , special guest Antonio D’Africa & Sall (VIBE – RIOT RECORDINGS),.

, special guest (VIBE – RIOT RECORDINGS),. sabato 26, dalle 19:00, al Retronouveau: Sant* Subito, festa di carnevale a tema (l’aureola è d’obbligo!)

(l’aureola è d’obbligo!) domenica 27, alle 18:00 al Palacultura, per la Filarmonica Laudamo: Eolian Trio, Carmelo Dell’Acqua al clarinetto , Francesca Taviani al violoncello e Stefania Cafaro al pianoforte. Musiche di Mozart, Beethoven, Brahms.

Cinema e Teatro

venerdì 25, alle 21:30 alla Multisala Iris: “Uncharted” per la regia di Ruben Fleischer, in lingua originale sottotitolata in italiano.

domenica 27, dalle 16:00 alla Casa di Giulia: “Il teatrino dei burattini“.

domenica 27, alle 18:00 ai Magazzini del Sale: “Mammadraga”, testo e regia di Valeria Alessi, musiche di Mariachiara Millimaggi, costumi di Romana Cardile. Spettacolo per bambini.

Mostre e Libri

sabato 26, dalle 16 alla Foro G gallery : finissage di “Hypnosia” a cura di Roberta Guarnera e Francesco Pirrone .

: finissage di “Hypnosia” a cura di e . prosegue fino al 3 marzo, alla galleria Spazioquattro, la mostra: “Cogli l’attimo“, personale pittura di Riccardo Orlando. L’esposizione è visitabile dal lunedì al sabato, dalle 17:00 alle 20:00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:30.

Relax

domenica 27, a Caronia: Escursione alla Sughereta . Per prenotare qui.

. Per prenotare qui. domenica 27, a Tusa: “Una domenica alla Fiumara d’Arte“, a cura di Sicilia Gaia. Per prenotare qui.

Spoiler

Per cominciare bene la settimana. Lunedì 28, al Cinema Lux, per il cineforum Don Orione: “Gloria Mundi“, per la regia di Robert Guédiguian.

