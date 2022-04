Tre concerti in Sicilia per Elisa: tappa al Teatro Antico di Taormina il 5 settembre 2022

Al via il 28 giugno 2022 il “Back to the Future Live Tour” di Elisa che, a settembre, approderà in Sicilia per tre concerti ad Agrigento, Siracusa e Taormina. La cantate, musicista e produttrice discografica triestina, reduce dal successo di Sanremo con “O forse sei tu”, si prepara a partire per una tournée unica, un festival itinerante studiato per mettere al centro l’ambiente e le tematiche “green” e per valorizzare i luoghi che ospiteranno le singole tappe.

Il “Back to the Future Live Tour” è stato infatti realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano e il Music Innovation Hub, che hanno redatto un importante protocollo che mette al centro il tema dell’ambiente. «Ogni tappa – spiegano gli organizzatori della tournée – diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà, ciascuna sarà caratterizzata da una particolare importanza naturalistica, storica e/o culturale: un parco, una zona di calanchi, un bosco, un borgo antico, un luogo storico (la scelta delle tappe è stata fatta coinvolgendo i territori stessi)».

In Sicilia, Elisa si esibirà al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento, al Teatro Greco di Siracusa e al Teatro Antico di Taormina. Pubblichiamo, di seguito, le date e i link per acquistare i biglietti.

Elisa in Sicilia: le date dei concerti di settembre 2022

1 settembre ad Agrigento – Teatro Valle dei Templi (in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi);

– Teatro Valle dei Templi (in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi); 3 settembre a Siracusa – Teatro Greco (in collaborazione con l’Ass.to regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, l’Ass.to regionale al Turismo sport e spettacolo, il Comune di Siracusa, il Parco Archeologico di Siracusa, GG Entertainment, il Botteghino)

– Teatro Greco (in collaborazione con l’Ass.to regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, l’Ass.to regionale al Turismo sport e spettacolo, il Comune di Siracusa, il Parco Archeologico di Siracusa, GG Entertainment, il Botteghino) 5 settembre a Taormina – Teatro Antico (Sotto il Vulcano Fest, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita)

I biglietti per il “Back to the Future Live Tour” sono già in vendita su Puntoeacapo e Tickettando.

Maggiori dettagli, in particolare sulle iniziative a favore dell’ambiente, a questo link.

