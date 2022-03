Tommaso Paradiso in concerto a Taormina: dal 16 marzo biglietti in vendita

Avrebbe dovuto suonare a Catania, ma destino ha voluto che Tommaso Paradiso (ex frontman dei Thegiornalisti) calcherà il palco del Teatro Antico di Taormina, per l’unica tappa in Sicilia, il prossimo 26 agosto. Reduce dal suo primo film “Sulle Nuvole”, in sala il 26, 27 e il 28 aprile, Tommaso Paradiso è impegnato nella promozione di “Space Cowboy“, uscito per Island Records lo scorso 4 marzo e preceduto, a settembre dello scorso anno, dal singolo estratto “Magari no”.

Undici inediti, per il primo il primo lavoro discografico in studio del cantante romano, che rimane attaccato alle sue melodie, di cui ci aveva già abituato con “Fuoricampo”, per esempio. Leggermente, ci viene da dire, un po’ troppo malinconico con tracce tipo “Lupin” o “Guardarti andare via”.

Sensazione confermata dallo stesso Paradiso che ai microfoni di Radio Deejay ha detto: «credo di essere più razionale rispetto a prima, ma non so se sia un bene o un male. Mi agito anche un po’ meno. Il disco è figlio dei tempi: non parlo di pandemia o di lockdown, ma il feeling è quello. Il sentimento è triste e malinconico, ma la musica è bella per questo: descrive quello che stai vivendo».

Tommaso Paradiso a Taormina

Manca ancora un po’ prima di ascoltare Tommaso Paradiso sul palco del Teatro Antico di Taormina per il suo “Space Cowboy tour”, ma i biglietti saranno in vendita da domani, mercoledì 16 marzo. Per chi avesse già acquistato il biglietto, per la data di Catania, verrà assegnato un nuovo posto a partire dal 17 marzo.

Per i biglietti qui.

(Foto di Mauro Kuma durante il concerto dei Thegiornalsiti al Retronouveau di Messina del febbraio 2015).

(8)