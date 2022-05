“The Messineser”, la rivista che illustra Messina

Scrollando e aggiornando il vostro feed di Instagram, probabilmente vi sarete accorti che da circa due mesi è arrivato “The Messineser”, progetto creativo che si rifà alle pagine del più famoso “The New Yorker”, periodico statunitense che con il suo stile sofisticato racconta vizi e virtù dei newyorkesi. Ci riesce bene grazie alle copertine illustrate da artisti di fama mondiale.

Allo stesso modo e con le stesse attitudini fa “The Messineser”, pagina creata da Salvo D’Arrigo, che nella vita fa l’illustratore. «Ho aperto questa pagina – ci racconta Salvo – perché questo tipo di iniziativa a Messina non era stata ancora portata e allora ho preso la palla al balzo». Con linee nette e colori decisi, Salvo – e al momento altre due artiste Roberta Guarnera e Alessia Valenti – racconta Messina attraverso i suoi simboli.

The Messineser

Così come a Milano, Bologna, Palermo o Rimini, a Messina è arrivato “The Messineser“, la rivista che disegna Messina; da Vincenzo Nibali, lo “squalo” dello Stretto di Messina, alla granita con brioche, fino al Nettuno, dio del Mare che ci protegge. «Il progetto è nato da poco – continua Salvo D’Arrigo – ed è in fase di crescita, in molte altre città questa iniziativa esiste già da anni, cercando di coinvolgere sempre più artisti». Al momento, infatti, sono dieci le copertine realizzate.

L’obiettivo è narrare le città per immagini, attraverso icone e simboli che fanno, di un banale agglomerato urbano, un luogo animato da personalità e identità. «Come in tante altre città d’Italia e non, – continua Salvo – il progetto nasce per coinvolgere artisti e immaginare la propria città, attraverso l’illustrazione. Provare a vedere con i propri occhi e con il proprio stile Messina, in tutte le sue mille sfaccettature». Se avete voglia di collaborare potete mandare un messaggio privato sulla pagina Instagram.

