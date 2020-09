Teatro Vittorio Emanuele, online il bando per le compagnie teatrali di Messina

Si chiama “Residenze autonome teatrali – culture and performing arts” ed è il bando pubblicato dal Teatro Vittorio Emanuele. L’avviso si rivolge alle compagnie teatrali di Messina e provincia.

«Accogliamo al Teatro – dice il Presidente Orazio Miloro – musica, prosa, arti performative, con l’obiettivo di rendere protagonisti i talenti made in Messina». C’è tempo fino al 28 settembre.

Un bando per le compagnie teatrali di Messina

L’obiettivo del bando pubblicato dal Teatro Vittorio Emanuele è di coinvolgere e valorizzare le tante realtà della provincia di Messina. «Offrire loro – continua Miloro – l’occasione di andare in scena in un importante palcoscenico e farsi conoscere da un pubblico ancora più ampio. Questo, soprattutto, in un particolare e delicato momento che il mondo della cultura sta vivendo. Rendere protagonisti i talenti made in Messina, accogliere nuovi linguaggi teatrali, proposte di musica, prosa e arti performative, abbracciare le compagnie teatrali e culturali del territorio».

«Si tratta di un progetto sperimentale di ricerca – evidenzia il sovrintendente Gianfranco Scoglio – che si compone delle proposte che affrontino il tema della sicilianità ed abbiano al loro interno l’analisi della contemporaneità sociale, culturale e artistica, e la contaminazione tra vari generi volti alla scoperta e creazione di nuovi linguaggi, possibilmente compatibili con la comunicazione digitale».

Chi e come può partecipare al bando del Teatro Vittorio Emanuele?

Verranno selezionati cinque progetti legati al territorio. Ogni spettacolo avrà due giornate a disposizione, entrambe di messa in scena. All’interno di una di queste, la compagnia incontrerà gruppi di giovani cui raccontare il proprio percorso, le suggestioni e i processi culturali messi in atto in quel progetto specifico. I progetti saranno selezionati da una Commissione composta dai Direttori Artistici Simona Celi e Matteo Pappalardo e dal Sovrintendente che la presiede.

Informazioni utili

Per partecipare è necessario inviare entro 7 giorni dalla pubblicazione del bando:

scheda tecnica dello spettacolo;

breve sinossi;

note di regia;

video e/o foto (non sono obbligatorie);

dati del referente

Gli spettacoli verranno messi in scena dal 12 ottobre al 22 novembre 2020. Il modulo qui.

