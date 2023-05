Teatro Vittorio Emanuele di Messina: online l’avviso per i nuovi direttori artistici. Tutte le info

Online l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione dei direttori artistici per il triennio 2023/2025 per le sezioni di prosa e di musica del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Vediamo quali sono i requisiti richiesti e come partecipare.

Da tempo ormai si attendeva la pubblicazione di questo avviso e finalmente è arrivato. Nella giornata del 15 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione (CdA) del Teatro Vittorio Emanuele di Messina ha approvato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato ad acquisire la disponibilità di soggetti interessati a ricoprire i ruoli di direttore artistico della sezione di prosa e di quella di musica. Il budget annuale previsto, sulla scorta dell’anno precedente, è di 500.000,00 euro per la programmazione della stagione lirica, musica e danza e di 370.000,00 euro per la programmazione della stagione di prosa.

Avviso direttori artistici Teatro Vittorio Emanuele di Messina: come partecipare

Vediamo, di seguito, quali sono i requisiti e come candidarsi come direttori artistici delle sezioni di prosa e di musica del Teatro Vittorio Emanuele per triennio 2023/2025.

Requisiti e competenze

Per poter partecipare alla procedura di selezione, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

godere dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali per reati che incidono sulla moralità professionale;

possedere l’ idoneità professionale e le capacità tecniche e professionali attinenti e proporzionate all’oggetto dell’incarico;

e le capacità tecniche e professionali attinenti e proporzionate all’oggetto dell’incarico; avere ottima conoscenza della lingua italiana , parlata e scritta;

, parlata e scritta; avere buona conoscenza della lingua inglese , parlata e scritta;

, parlata e scritta; aver maturato una specifica competenza ed esperienza in incarichi di direzione artistica , o comunque concernenti l’ideazione, l’organizzazione o il coordinamento artistico di festival, stagioni ed eventi di livello nazionale o internazionale, preferibilmente presso fondazioni lirico sinfoniche, teatri di programmazione, di tradizione, stabili, festival riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio o altri enti similari, anche stranieri;

, o comunque concernenti l’ideazione, l’organizzazione o il coordinamento artistico di festival, stagioni ed eventi di livello nazionale o internazionale, preferibilmente presso fondazioni lirico sinfoniche, teatri di programmazione, di tradizione, stabili, festival riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio o altri enti similari, anche stranieri; piena disponibilità ad assumere l’incarico con decorrenza immediata.

Non aver avuto revoche, per l’incarico a cui si partecipa, su tutto il territorio Nazionale.

Come candidarsi

Le domande vanno inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo teatrodimessina@pec.enya.it tassativamente entro e non oltre la scadenza fissata alle ore 24 del 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso (l’avviso è stato pubblicato il 23 maggio 2023).

Maggiori informazioni a questo link.

(4)