Teatro nelle periferie, a Messina 9 spettacoli dal 27 al 29 dicembre: tutte le info

Torna il Teatro nelle periferie a Messina. Il progetto di formazione “La scuola del Teatro” di Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi, nato nel 2010 e sostenuto con il contributo del Comune di Messina e dai fondi FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) del Ministero della Cultura, ha in programma ben 9 spettacoli all’aperto dal 27 al 29 dicembre 2022 con l’evento conclusivo “Festival di Teatro Delivery”.

Questo percorso si concluderà a fine anno con una vera e propria rassegna di teatro professionale in programma da martedì 27 a giovedì 29 dicembre: un Festival di Delivery Theatre, in continuità con il progetto nazionale di teatro diffuso aperto in fase pandemica, che comprenderà 9 spettacoli all’aperto (Orto Botanico, giardino della Facoltà di Scienze Politiche e cortile della Scuola Passamonte di Gravitelli) e accessibili a tutti dove circo, musica, prosa, ma soprattutto di teatro di impegno civile saranno i protagonisti.

«Si esce fuori dal Teatro per tornare al Teatro. Questo festival di fine anno – spiega Cristiana Minasi – è in linea con la visione politica e poetica della nostra Compagnia, che si è attivata in fase pandemica con il progetto di Teatro Delivery e che poi è continuato con il festival Tramonti sui Colli. Adesso stiamo proseguendo questo percorso con una visione di più ampia programmazione, anche grazie al progetto di teatro nelle periferie».

Gli spettacoli dal 27 al 29 dicembre di “Teatro nelle periferie” a Messina

Ecco il calendario degli spettacoli:

SABATO 27 DICEMBRE

Scuola Passamonte (per bambini e adulti)

Ore 10:00: Lumie (circo, F. Mirabile);

(circo, F. Mirabile); Ore 11:00: Artemide e Apollo (marionette, La compagnia degli spiriti);

(marionette, La compagnia degli spiriti); Ore 12:00: Battito primordiale (tamburi, Ritmo live).

DOMENICA 28 DICEMBRE

Orto botanico

Ore 10:00: Due passi sono (prosa, Carullo-Minasi);

(prosa, Carullo-Minasi); Ore 11:00: Club 27 (prosa, I. Chiarello);

(prosa, I. Chiarello); Ore 12:00: De revolutionibus (prosa, Carullo-Minasi).

LUNEDI 29 DICEMBRE

Scuola Passamonte

Ore 10:00: Opera Pop (opera lirica per bambini e adulti, L. Orfeo).

Giardino Scienze Politiche

Ore 11:00: Umanità nova (prosa, G. Carullo);

(prosa, G. Carullo); Ore 12:00: W la mafia (prosa, A. Rape).

Nei tre giorni del Festival di Teatro Delivery gli spettacoli si svolgeranno a partire dalle ore 10:00, con ingresso gratuito.

