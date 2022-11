Teatro, ai Magazzini del Sale in scena Sabine Uitz con “L’incredibile vita di Sophie Shoner”

Un altro spettacolo teatrale ai Magazzini del Sale a Messina. Stavolta in riva allo Stretto tornerà l’attrice austriaca Sabine Uitz, la quale porterà in città lo spettacolo “L’incredibile vita di Sophie Shoner”, ideato durante la pandemia. Il secondo appuntamento di questa stagione è fissato, su prenotazione, per sabato 5 alle ore 21:00 e domenica 6 novembre alle ore 18:30, in via del Santo 67.

Non è la prima volta per l’artista austriaca a Messina. In passato, infatti, Uitz era già stata ospite del Teatro dei Naviganti, mentre stavolta, oltre ad andare sul palco, terrà anche il workshop “Voci Motus”, sempre ai Magazzini del Sale. “L’incredibile vita di Sophie Shoner” affronterà il mito dell’immortalità.

«Più di due anni fa – dichiara l’attrice –, avevo scritto uno spettacolo dal titolo “Il gusto dell’immortalità”, chiaramente ispirato al tema della “lunga vita”. Poi è arrivato il Covid-19 e ho dovuto gettare via quel testo. Perché? Perché tutto era cambiato… Parlare della paura di ammalarsi a causa di un virus e di batteri o dell’incapacità dell’essere umano di accettare la morte, non era più possibile come avevo fatto allora. Passava il tempo e mi sembrava di stare dentro una bolla senza una risposta su cosa fare. Il tema mi appassionava ancora, ma dovevo affrontarlo e trattarlo in modo diverso. Così ho cominciato lentamente a sviluppare questo lavoro nuovo con pensieri e sentimenti nuovi ed è venuto fuori “1.1”».

Ma com’è arrivata l’ispirazione per questo spettacolo? «Ho fatto molta ricerca sul tema dell’immortalità – racconta Uitz – e sono rimasta sorpresa da quanto siano stati portati avanti gli studi su possibili soluzioni. E, a dire il vero, mi è parso tutto una follia: milionari che pagano cifre enormi per farsi “ibernare”, per ricevere la pillola della lunga vita, per poter resistere in villaggi artificiali progettati per un mondo invivibile e distrutto e tante altre cose ancora».

Per prenotare il posto per lo spettacolo ai Magazzini del Sale si consiglia di inviare un messaggio su WhatsApp al numero di cellulare 3395935152.

