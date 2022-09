Teatro dei 3 Mestieri, al via le prove gratuite dei laboratori di formazione: come partecipare

Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare alle prove gratuite dei laboratori di formazione organizzati dal Teatro dei 3 Mestieri di Messina, che si terranno a partire dal prossimo lunedì 26 settembre 2022. Diverse le discipline che sarà possibile “testare”, dalla danza, al pilates, agli strumenti musicali, passando naturalmente dal teatro, per grandi e piccini. Vediamo tutti i dettagli.

Il Teatro dei 3 Mestieri apre le porte alla città, a chi vuole cimentarsi in una disciplina artistica come quella del canto e della danza, ma non solo. A tenere le attività formative saranno professionisti altamente qualificati. Previsti, inoltre, nel corso dell’anno, workshop di teatro, danza e canto.

Le prove gratuite, come anticipato, prenderanno il via lunedì 26 settembre e riguarderanno le seguenti discipline:

Teatro adulti e bambini;

Danza (dai 4 anni in su);

Canto;

Strumenti musicali (batteria, violino e chitarra);

Pilates;

Flex ability.

È possibile prenotare le prove aperte gratuite chiamando il numero 090 622505 o il 349 8947473. In alternativa è anche possibile mandare una e-mail a info@teatrodei3mestieri.it. L’appuntamento con il Teatro dei 3 Mestieri è nella zona Sud di Messina, al KM 5,600 della S.S. 114, l’ingresso è accanto al Distributore Esso.

