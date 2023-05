Spettacoli dal vivo a Messina e provincia: dal Mic 500mila euro alla Città Metropolitana

Il Ministero della Cultura stanzia 500mila euro alla Città Metropolitana di Messina per la realizzazione di spettacoli dal vivo nelle aree periferiche di Capoluogo e provincia. L’obiettivo? Creare inclusione sociale, occupazione, e valorizzare il patrimonio culturale del territorio attraverso le arti performative.

Con decreto il Ministero della Cultura (Mic) stanzia un totale di 10.500.000,00 euro alle 14 Città Metropolitane e li suddivide in quote paritarie per la metà delle risorse disponibili e, per l’altra metà, in proporzione alla popolazione residente nei singoli capoluoghi. Le risorse serviranno a sostenere, tramite appositi bandi pubblici, la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo. Sulla base dei criteri stabiliti, alla Città Metropolitana di Messina spettano 500.399,38 euro.

Con la delibera di Giunta numero 231 del 4 maggio 2023, il Comune di Messina approva lo “schema accordo di programma MIC – Comune Capoluogo della Città Metropolitana di Messina e linee guida avviso pubblico per la ricerca di progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo” e demanda al Dipartimento Servizi finanziari di procedere allo stanziamento per l’esercizio 2023. A seguire, l’avviso pubblico per la presentazione dei progetti.

Le risorse a disposizione della Città Metropolitana di Messina dovranno essere usate per interventi finalizzati a:

valorizzare il patrimonio culturale nelle aree periferiche mediante attività di spettacolo anche di carattere innovativo, finalizzate all’inclusione culturale e sociale, svolte nel rispetto delle tutele occupazionali e dei contratti di categoria;

mediante attività di spettacolo anche di carattere innovativo, finalizzate all’inclusione culturale e sociale, svolte nel rispetto delle tutele occupazionali e dei contratti di categoria; realizzare azioni di riequilibrio territoriale attraverso il rafforzamento dell’offerta culturale svolte nel rispetto delle tutele occupazionali e dei contratti di categoria ;

svolte nel rispetto delle e dei ; promuovere iniziative formative e attivazione di laboratori dedicati alle arti performative.

Maggiori informazioni a questo link.

(65)