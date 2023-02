Siete pronti per il Festival di Sanremo 2023? La guida per sopravvivere

Pettinati, impomatati e con la voce al caldo per salire sul palco del più “temuto” teatro: quello dell’Ariston che ospita, ache per il 2023, il Festival di Sanremo, la competizione canora più famosa d’Italia. Si parte stasera, martedì 7 febbraio, e si concluderà sabato 11 febbraio, serata finale nel quale verrà annunciato chi sarà il vincitore.

A contendersi il podio 28 artisti, tra “big” e “nuove proposte”. Tra i più attesi: Marco Mengoni, Giorgia, Anna Oxa, ma anche Colapesce e Dimartino, i Cugini di Campagna, gli Articolo 31 e i Coma Cose. Ma come si sopravvive a una settimana dedicata solo e soltanto a Sanremo? Qui una piccola guida per non cadere nel tunnel di Amadeus.

La prima cosa da fare è il gruppo d’ascolto : siete ancora in tempo per chiamare amici e parenti e riunirvi a casa di qualcuno. Se la casa è la vostra fate trovate dell’ottimo beverage, snack, “cose da spizzuliare” e per i veri appassionati il numero di TV Sorrisi e Canzoni con i testi delle canzoni, che a un certo punto verrà voglia di imparare.

Il silenzio è d'obbligo solo durante le canzoni. Per il resto il Festival di Sanremo va commentato come una partita di pallone , o altrimenti non c'è gusto. Dall'outfit dei cantanti in gara all'ospite di turno; dalle scenette dei conduttori al saluto dei Maestri d'orchestra.

Mettetevi comodi, ma non troppo o rischierete di addormentarvi. Il Festival, anche quest'anno, durerà tantissimo, ma dopo il Festival inizia il Dopo Festival condotto da Fiorello e, a quanto pare, Alessia Marcuzzi, avete intenzione di perderlo?

Il day after può essere duro: l'idratazione è fondamentale insieme al secondo ascolto dei brani che avete sentito il giorno precedente. Solo riascoltando più volte una canzone, infatti, è possibile capire se è nelle nostre corde oppure no.

Infine, non badate a chi vi dirà che non guarda Sanremo, sappiamo tutti che sta mentendo.

