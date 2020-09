Sicilia, 1 milione e 700 mila euro per i siti Unesco (tra cui le Isole Eolie)

In Sicilia esistono ben 7 siti patrimonio dell’Unesco. Dall’Area Archeologica della Valle dei Templi, passando dall’Etna e arrivando alle Isole Eolie. Adesso, per sostenere i siti in questo particolare momento di crisi – dovuto alla chiusura e quindi ai mancati incassi – l’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana ha destinato un contributo economico straordinario per un totale di 1 milione e 700 mila euro ai siti patrimonio dell’Unesco della Sicilia.

Il contributo straordinario è stato ripartito sulla base del numero di ingressi relativi all’anno 2019 e verrà destinato per interventi di valorizzazione degli stessi siti, sulla base dei progetti presentati. «I siti Unesco – dice l’assessore regionale Alberto Samonà – non sono i soli ad aver subito un danno economico dalla chiusura dovuta all’emergenza Covid sono, però, quelli su cui il Governo Musumeci ha puntato come attrattori culturali per rilanciare l’immagine e l’economia della Sicilia».

Contributo straordinario per i siti dell’Unesco in Sicilia

La Sicilia è già un’Isola senza dubbio attraente per chi arriva da fuori, ma i siti patrimonio dell’Unesco rappresentano un valore aggiunto per una regione che punta sul turismo. I progetti che verranno finanziati dal contributo straordinario riguardano tra gli altri: il Museo Archeologico Luigi Bernabò Brea di Lipari, il Giardino della Koymbreta della Valle dei Templi e il Parco Archeologico di Siracusa.

«Dall’analisi statistica – continua Samonà – emerge, infatti, che la maggior parte dei siti che rientrano tra quelli individuati dall’Unesco sono anche tra le mete più visitate dai turisti stranieri e che il turismo culturale, anche in tempi di Covid, continua ad essere uno dei motori principali che determina gli spostamenti di un gran numero di persone. Tutti fattori che nei mesi precedenti hanno, ovviamente, subito gli effetti dell’emergenza Covid».

A quali siti patrimonio dell’Unesco verranno destinate le somme straordinarie?

Il contributo straordinario per i siti patrimonio dell’Unesco in Sicilia verrà assegnato nello specifico a: