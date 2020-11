Settimana Nazionale Nati per Leggere 2020: a Messina le “Letture prima di cena”

In occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere 2020, anche le volontarie di Messina (in foto, durante un incontro prima dell’emergenza Covid-19) hanno organizzato alcuni appuntamenti dedicati alla letteratura per i più piccoli.

Stasera – mercoledì 18 novembre – alle 18.30, infatti, arriva “Letture prima di cena”, con una diretta sulla pagina Facebook della sezione messinese.

La Settimana Nazionale Nati per Leggere 2020

La Settimana Nazionale Nati per Leggere è stata istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. Il periodo è stato scelto poiché il 20 novembre ricorre la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

«Nati per Leggere ha scelto di esserci, con un messaggio deciso e universale. Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dallo svantaggio socio-culturale e dalla povertà educativa. E grazie alle pagine dei libri e alle parole delle storie, possiamo farlo.

Le storie, con le loro parole e loro immagini, sono una fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente e con continuità, incidono profondamente sull’itinerario di vita di un bambino. Le storie diventano così quel diritto che Nati per Leggere si impegna a diffondere e a garantire, a tutte le bambine e a tutti i bambini».

Gli appuntamenti (online) a Messina

Anche Messina aderisce alla Settimana Nazionale Nati per Leggere 2020 e lo fa con diversi appuntamenti. Dopo la lettura di stasera, infatti, in programma per sabato 21 novembre, alle 18.00, “Letture a richiesta”.

In diretta sulla pagina Libreria L’Incanta Storie di Barcellona potrete ascoltare le storie che più vi piacciono richiedendole direttamente alla libreria.

