“Segnalibro d’artista”: 29 piccole opere d’arte in mostra a Messina

Nel corso degli anni, il segnalibro è diventato un’opera d’arte. Di dimensioni e formati diversi, è ormai un oggetto prezioso, che può essere regalato (chi di noi non ne ha ancora uno confezionato per non sgualcirlo?) o messi in esposizione. Come succede da martedì 6 ottobre alle 19.00 alla Mondadori di Messina con la mostra “Segnalibro d’Artista” a cura di Mariateresa Zagone, organizzata dall’Associazione “La Stanza dello Scirocco”.

In mostra 28 artisti che propongono una riflessione sullo stato dell’arte italiana e siciliana. Giocando con linguaggi espressivi diversi: dalla pittura all’illustrazione, arrivando al design. La mostra sarà poi visitabile a Catania, Siracusa e Capo d’Orlando.

La mostra sarà visitabile dal 6 al 17 ottobre dal lunedì al sabato, nei seguenti orari:

dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

Gli artisti in mostra a Messina per “Segnalibro d’Artista”:

Donatella Alibrandi

Angela Andaloro

Gregorio Cesareo

Daniele Commito

Angela Di Blasi

Stefania Di Trapani

Sofia Donato

Eden Eban

Maria Anna Frisone

Adriano Fuscà

Maria Inferrera

Puccio La Fauci

Daniela Tania Linguanti

Virginia Lorenzetti

Alessandro Maio

Floriana Materazzo

Serena Moschetto

Rosa Lucia Motta

Marina Pace

Paola Vanessa Pietrafitta

Francesco Pietrella

Giuseppe Pizzardi

Lucia Ragusa

Rossana Ragusa

Caterina Scandurra

Rosa Scidà

Carla Siracusano

Maria Felice Vadalà

Curiosità sul segnalibro

Alcuni storici indicano il 1584 come anno di nascita del segnalibro. Lo stampatore Christopher Barker presentò alla regina Elisabetta I d’Inghilterra un libro in cui aveva cucito all’interno un nastro di seta. Secondo altre fonti, il segnalibro era in uso molto prima della nascita della stampa, già nel 1337.

In Italia, il segnalibro si diffuse in epoca Liberty (fine ‘800), dove bellissime immagini femminili venivano pubblicate su cartoncini con nastri di raso. Col tempo, il segnalibro è diventato un vero e proprio oggetto di culto utilizzato anche da note aziende come per esempio la Perugina.

