Ripartono i corsi al Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Al via prove le gratuite

Dal 22 settembre riprendono le attività laboratoriali del Teatro dei 3 Mestieri di Messina. In attesa di scoprire quale sarà il cartellone in programma per la nuova stagione teatrale, il Teatro dei 3 Mestieri parte con gli open day.

Si tratta di veri e propri giorni di prova gratuita, per capire quale mestiere sia più vicino alle proprie attitudini. Non solo teatro, con un corso di recitazione tenuto da Stefano Cutrupi, direttore artistico del Teatro dei 3 Mestieri – ovviamente – ma anche corsi di musica con la chitarra e il violino, lezioni di canto e di danza e corsi di scrittura teatrale. Spazio anche al pilates e allo yoga. Novità di quest’anno, i laboratori di recitazione per i più piccoli a cura di Mariapia Rizzo dei Magazzini del Sale. Anche stavolta, si punta alla sinergia tra realtà operanti nello stesso settore.

Ognuno faccia il suo mestiere

Fino al 7 ottobre al Teatro dei 3 Mestieri di Messina si svolgeranno gli open day per conoscere da vicino i docenti dei corsi che compongono l’offerta formativa di quest’anno:

Stefano Cutrupi : Recitazione +18

: Recitazione +18 Mariangela Campochiaro : Danza

: Danza Adriana Bonaccorso : Canto

: Canto Chiara Barraci : Pilates, hatha yoga e acroyoga

: Pilates, hatha yoga e acroyoga Massimo D’Arrigo : Chitarra

: Chitarra Daniele Testa : Violino

: Violino Tino Caspanello : Drammaturgia

: Drammaturgia Mariapia Rizzo: Recitazione bimbi

Open Day al Teatro dei 3 Mestieri – il calendario:

martedì 22 settembre ore 16.00: canto

martedì 22 settembre ore 18.00: recitazione ragazzi

mercoledì 23 settembre ore 18.30: danza

giovedì 24 settembre ore 16.00: chitarra e violino

giovedì 24 settembre ore 18.00: recitazione I + 18 anni

giovedì 24 setembre ore 20.30: recitazione over

venerdì 25 settembre ore 15.30: recitazione bimbi

mercoledì 7 ottobre ore 18.30: drammaturgia

Inoltre:

corso di pilates: tutti i martedì e giovedì ore 18.30

corso di hatha yoga: tutti i martedì e giovedì ore 19.40

corso di acroyoga: tutti i sabati alle ore 11.00

Per tuti i corsi del Teatro 3 Mestieri è possibile prenotare le lezioni di prova allo 090.622505 o mandando un messaggio su Whatsapp al numero 349 8947473.

