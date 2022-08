Al Parco Archeologico Naxos Taormina si fa teatro (e non solo): il programma

Sarà il Teatro della Nike, all’interno del Parco Archeologico Naxos Taormina, a ospitare la seconda edizione di “Interpretare l’Antico”, rassegna teatrale diretta da Gigi Spedale per Rete Latitudini, nell’ambito del progetto “Comunicare l’Antico”. In collaborazione con NaxosLegge, il DAMS di Messina e l’ERSU Messina. Sotto le stelle si racconteranno i miti mediterranei con spettacoli ed eventi speciali, questi ultimi dedicati a Pier Paolo Pasolini.

Si comincia giovedì 1° settembre con “Oida” da “Le Baccanti” di Euripide, scritto da Sergio Beercock, per la regia di Giuseppe Provinzano. «Inauguriamo “Interpretare l’Antico” – dice Gigi Spedale –, con un rito musicale che si fa teatro. Una performance partecipativa, che potrà essere attraversata dal pubblico, come in un rito sociale nel quale lasciarsi coinvolgere».

Parco Archeologico Naxos Taormina: il programma

La rassegna teatrale, ospitata all’interno del Parco Archeologico Naxos Taormina si concluderà il 16 settembre 2022. Tutti gli spettacoli in programma:

giovedì 1 settembre, alle 21:30, "Oida – un rito musicale per il Teatro", drammaturgia di Sergio Beercock, da "Le Baccanti" di Euripide. Regia Giuseppe Provinzano, con Sergio Beercock, Naomi Adeniji Folasade, Julia Jedlikowska, Jean-Mathieu Marie, Alfred Sobo Blay. Produzione Progetto Amunì–Babel;

domenica 4 settembre, alle 19, "Pasolini e l'Antico" presentazione del libro "Pasolini e i poeti antichi" (Edizioni Mimesis) di Andrea Cerica. Dialoga con l'autore Fulvia Toscano (ingresso gratuito);

domenica 4 settembre, alle 21, proiezione del film "Edipo Re" di Pasolini. In collaborazione con NaxosLegge e Archeoclub Gairdini Naxos – Taormina – Valle Alcantara (ingresso gratuito);

lunedì 5 settembre, alle 21: "Cantiere Orestea", letture dall' "Orestea" di Eschilo tradotta da Pier Paolo Pasolini, a cura di Cinzia Maccagno. In collaborazione con la Compagnia Bottega del Pane (ingresso gratuito);

sabato 10 settembre, alle 17.30: "La Misura dell'Abisso" a cura di Dario Tomasello con gli studenti del DAMS di Messina, in collaborazione con UniversiTeatrali (ingresso gratuito);

sabato 10 settembre, alle 21.30: "Persefone" da Ghiannis Ritzos, Omero, Cicerone, Diodoro Siculo, Ovidio, Claudiano. Con Elisa Di Dio, voce e movimenti Cristina Di Mattia, regia Filippa Ilardo. Produzione Compagnia dell'Arpa;

” da Ghiannis Ritzos, Omero, Cicerone, Diodoro Siculo, Ovidio, Claudiano. Con , voce e movimenti , regia . ; venerdì 16 settembre, alle 21:30, “Edipo Re (make)” di Sofocle, drammaturgia e regia di Cinzia Maccagnano, con Dario Garofalo, Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu, Cristina Putignano, Raffaele Gangale. Produzione Bottega del Pane.

Cosa vedere al Parco Archeologico Naxos Taormina

Il Parco Archeologico Naxos Taormina comprende: il Museo Archeologico di Naxos e le sue collezioni, il Teatro Antico di Taormina, Villa Caronia a Taormina, il Museo naturalistico a Isola Bella e le aree archeologiche di Taormina e Francavilla, Palazzo Ciampoli, Monte Tauro, Chiesa SS. Pietro e Paolo d’Agrò. A questo link per gli orari e i biglietti.

