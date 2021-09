Open day al Teatro dei 3 Mestieri di Messina per scoprire l’artista che è in te

Riprendono i laboratori del Teatro dei 3 Mestieri di Messina, che oggi – lunedì 27 settembre – propone agli aspiranti artisti un open day per conoscere la ricca offerta dedicata a grandi e piccini.

Il Teatro dei 3 Mestieri nasce a marzo 2016 da un progetto di Stefano Cutrupi e Angelo Di Mattia. L’Associazione ha come scopo l’espressione culturale legata al teatro, alla danza e al canto attraverso lo strumento fondamentale dell’arte in tutte le sue forme.

Durante la giornata di oggi sarà possibile fare una prova gratuita per i corsi di:

recitazione

danza

canto

chitarra

batteria

yoga

pilates

yogadance

Open day al Teatro dei 3 Mestieri

Dopo un’intensa stagione estiva al Museo Regionale di Messina per la rassegna multidisciplinare “REstate al Mume”, il Teatro dei 3 Mestieri torna in azione con un open day per far conoscere tutti i corsi dedicati all’arte e all’attività fisica.

Ecco chi saranno i docenti dei corsi proposti dal Teatro dei 3 Mestieri per il nuovo anno, che potrete conoscere durante l’open day:

Corso di recitazione per bimbi e adolescenti: Mariapia Rizzo

Corso di recitazione per ragazzi e adulti: Stefano Cutrupi

Corso di danza (dai 4 anni): Mariangela Campochiaro

Corso di yoga dane (al mattino per adulti): Mariangela Campochiaro e Chiara Barraci

Corso di canto: Adriana Bonaccorso

Corso di chitarra: Massimo D’Arrigo

Corso di batteria: Giuseppe Oliva

Per partecipare alla prova gratuita è necessaria la prenotazione (e green pass obbligatorio) contattando i numeri:

090 622505

349 8947473

(2)