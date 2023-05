Notte Nazionale del Liceo Classico: cosa succede al “Trimarchi” di Santa Teresa

Anche per il 2023, il “Trimarchi” di Santa Teresa, in provincia di Messina, si prepara alla Notte Nazionale del Liceo Classico con “Macte animo! Il coraggio di essere”. «Abbiamo scelto di dedicare questa IX edizione della Notte Nazionale – si legge nella nota – a quella virtù umana, morale e sociale che fortifica di fronte ai pericoli, ai dolori fisici e psicologici e che, più in generale, rende capaci di affrontare ogni ostacolo».

Così il Liceo Classico Trimarchi propone un viaggio tra storia e mito alla scoperta dei testimoni di coraggio, alla scoperta di una virtù di cui abbiamo, costantemente, bisogno nel nostro quotidiano. In programma concerti, sfilate e performance teatrali. «La Notte Nazionale del Liceo classico – continua la nota – è, innanzi tutto, un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. Il bello della Notte Nazionale non è solo nella Notte stessa, ma nei lunghi e laboriosi preparativi che la precedono, che fanno sì che gli studenti identifichino i locali in cui quotidianamente vivono le ansie e le aspettative di un cammino di studio, faticoso ma gratificante, con un ambiente ludico, in cui cultura vuol dire gioia, piacere di condivisione, rispetto dei tempi e delle parti. Tutti assieme, in una Italia finalmente unita nell’ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più autentiche, quelle della civiltà greco-romana».

L’evento, nato da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) e ora Ricercatore di Filologia classica presso l’Università di Torino, è sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica. A questa edizione, che coinvolge 355 licei italiani, parteciperanno anche 9 licei stranieri.

L’appuntamento è per venerdì 5 maggio, dalle 18.00. A questo link il programma completo.

(Foto dal profilo social del Liceo Classico Trimarchi)

(8)