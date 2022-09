Notte d’Arte a Messina: gli eventi e le location

Esposizioni fotografiche, presentazioni di libri, performance di danza, ma anche momenti dedicati alla gastronomia, allo sport e alla moda; tutto dentro l’edizione 2022 della “Notte d’Arte” di Messina: rassegna multidisciplinare diffusa, in programma sabato 17 e domenica 18 settembre. Trecento circa le persone coinvolte per dare vita alla due giorni organizzata dall’Associazione Culturale Impronte Messina, patrocinata, tra gli altri, dalla Città Metropolitana e il Comune di Messina. «Da cittadino e non da Sindaco – ha detto Federico Basile, in conferenza stampa – questa è l’idea di città che mi piace». La direzione artistica è curata da Domenick Giliberto e Antonello Arena.

Notte d’Arte a Messina

Così per non perdervi tra i tanti eventi proposti (c’è anche uno show cooking per preparare la cassata, a cura dell’Associazione Duciezio) e le location (come per esempio: il Chiostro dell’Arcivescovado, Palazzo dei Leoni e la Galleria Vittorio Emanuele) vi suggeriamo tre cose da non perdere durante la “Notte d’Arte” a Messina:

sabato 17, alle 21:30, a Palazzo dei Leoni: “ La Notte dei Corti “, proiezione dei cortometraggi dell’archivio del Fotogramma d’Oro Short Film, a cura di Francesco Coglitore ;

“, dell’archivio del Fotogramma d’Oro Short Film, a cura di ; sabato 17, dalle 19, e domenica 18 dalle 10, Porticato Piazza Antonello: “ L’Oasi delle Api “ collettiva d’arte , a cura di Linda Schipani e Soroptimist ;

“ , a cura di e ; domenica 18, dalle 20:30, alla Galleria Vittorio Emanuele: “Tango in Galleria“, a cura dell’associazione culturale TangoQuerido.

A questo link per tutto il programma.

