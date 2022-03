Nino D’Angelo fa tappa a Messina con il suo “Il Poeta che non sa parlare”

Nino D’Angelo, il caschetto biondo più famoso d’Italia, sarà in tour in Sicilia da mercoledì 9 marzo, e proprio venerdì 11 marzo farà tappa al Palacultura di Messina con il suo “Il Poeta che non sa parlare”, un concerto che diventa occasione per festeggiare i 40 anni da “Nu jeans e ‘na maglietta“, canzone neomelodica per eccellenza, uscita nel 1982, che lo portò al grande successo, arrivando sul grande schermo.

Adesso Nino D’Angelo presenta il suo nuovo progetto “Il poeta che non sa parlare” che prevede insieme ai concerti sparsi per lo Stivale anche un libro autobiografico pubblicato a ottobre 2021 per Baldini + Castoldi. Nel libro, il popolare cantautore napoletano racconta la sua vita in musica; «dall’estrema periferia alla luci della ribalta, da Forcella alla vertigine del successo, ma anche un universo di povertà e dolore, fatto di piccole cose». La prefazione del libro è a cura di Nicola Lagioia.

Nino D’Angelo in concerto

Ma tornando alla musica, Nino D’Angelo presenterà al pubblico di Messina i suoi grandi classici come: “’O Pate”, “Senza giacca e cravatta” e “Si turnasse a nascere”. «Sarà una tournée – ha detto l’artista – dove canterò i successi che mi hanno accompagnato nel corso della mia carriera. Sarà anche l’occasione per raccontarmi a tutto tondo, rivelando anche alcuni aneddoti divertenti che in pochi conoscono». Dopo le date in Sicilia, Nino D’Angelo sarà a Catanzaro il prossimo 13 marzo con un concerto al Teatro Politeama.

A questo link per i biglietti.

