Nanni Moretti a Messina per presentare “Tre piani”: appuntamento al cinema Apollo

Nanni Moretti a Messina oggi, 15 ottobre 2021, per presentare il suo nuovo film “Tre piani” all’Auditorium Fasola del Cinema “Multisala Apollo”. «Festeggeremo insieme la ritrovata capienza nei cinema al 100% – ha commentato il noto attore, sceneggiatore e regista. Il film è un invito ad aprirsi al mondo esterno che riempie le nostre strade, fuori dalle nostre case. Ora sta a noi non rinchiuderci nuovamente nei nostri tre piani».

Appuntamento oggi pomeriggio alle 16.00 all’Auditorium Fasola per dialogare con Nanni Moretti che sarà presente per un saluto prima della proiezione del film e risponderà alle domande del pubblico una volta terminata la visione. La pellicola, in concorso al Festival di Cannes, è tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo – appunto “Tre piani” –, edito in Italia da Neri Pozza.

Di seguito, la trama del film “Tre piani” di Nanni Moretti, così come riportata sul sito del Cinema Multisala Apollo di Messina: «Al primo piano di una palazzina vivono Lucio, Sara e la loro bambina di sette anni, Francesca. Nell’appartamento accanto ci sono Giovanna e Renato, che spesso fanno da babysitter alla bambina. Una sera, Renato, a cui è stata affidata Francesca, scompare con la bambina per molte ore. Quando finalmente i due vengono ritrovati, Lucio teme che a sua figlia sia accaduto qualcosa di terribile. La sua paura si trasforma in una vera e propria ossessione. Al secondo piano vive Monica, alle prese con la prima esperienza di maternità. Suo marito Giorgio è un ingegnere e trascorre lunghi periodi all’estero per lavoro. Monica combatte una silenziosa battaglia contro la solitudine e la paura di diventare un giorno come sua madre, ricoverata in clinica per disturbi mentali. Giorgio capisce che non potrà più allontanarsi da sua moglie e sua figlia. Forse però è troppo tardi. Dora è una giudice, come suo marito Vittorio. Abitano all’ultimo piano insieme al figlio di 20 anni, Andrea. Una notte il ragazzo, ubriaco, investe e uccide una donna. Sconvolto, chiede ai genitori di fargli evitare il carcere. Vittorio pensa che suo figlio debba essere giudicato e condannato per quello che ha fatto. La tensione tra padre e figlio esplode, fino a creare una frattura definitiva tra i due. Vittorio costringe Dora a una scelta dolorosa: o lui o suo figlio».

La sceneggiatura del film “Tre piani” è stata scritta dal regista Nanni Moretti, insieme alle sceneggiatrici. Nel cast Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, lo stesso Nanni Moretti, Denise Tantucci, Alessandro Sperduti, Anna Bonaiuti, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno, Stefano Dionisi, Francesco Brandi, Gea Dall’Orto. Fotografia di Michele D’Attanasio, montaggio di Clelio Benevento, musiche di Franco Piersanti, con produzione Sacher Film, Fandango, Rai Cinema e Le Pacte e la distribuzione è affidata a 01 Distribution.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Multisala Apollo e dell’associazione culturale “ApolloSpazioArte” di Loredana Polizzi.

Per avere maggiori informazioni o acquistare i biglietti basta collegarsi al sito WebTic o chiamare il numero di telefono 090 6770701. Apollo Spazio Arte.

