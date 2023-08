“Musica con vista” a Messina: nei giardini di Villa Pulejo il concerto dell’Ensemble Goltermann

“Musica con vista” a Messina: in arrivo l’ultimo appuntamento della rassegna estiva organizzata dalla Filarmonica Laudamo a Villa Pulejo. In programma, domenica 6 agosto 2023, il concerto dell’Ensemble Goltermann nel giardino della storica dimora messinese. Scopriamo tutti i dettagli.

Musiche di Rossini, Villa-Lobos, Penderecki e Sollima a partire dalle ore 20.30 di domenica 6 agosto 2023 a Villa Pulejo. Sul palco, l’Ensemble Goltermann, nata nel nome del celebre violoncellista Georg Goltermann come affiliata al corso di violoncello del M° Maurizio Salemi presso il Conservatorio “V. Bellini” di Catania, e formata da Maurizio Salemi, Alfredo Anastasio, Francesco Angelico, Cecilia Costanzo, Bruno Crinò, Federico De Zan, Arianna Fallico, Chiara Giommarresi, Giulio Nicolosi, Alessandro Sica e Valentina Ventura.

Obiettivo dell’Ensemble Goltermann, spiegano gli organizzatori dell’evento, è quello di far conoscere il repertorio per soli violoncelli diffuso nella letteratura cameristica che, sviluppatosi a partire da Boccherini, ha raggiunto il suo momento di massimo splendore tra la seconda metà dell’Ottocento e il primo Novecento. «Dal Guillaume Tell di Gioachino Rossini – scrivono dalla Filarmonica Laudamo – alle sonorità del compositore palermitano Giovanni Sollima, passando per le pagine novecentesche di Heitor VillaLobos e Krzysztof Penderecki, la formazione si è esibita più volte riscuotendo unanime consenso di pubblico e di critica».

Per avere maggiori informazioni sul concerto dell’Ensemble Goltermann a Villa Pulejo, sulle prenotazioni e l’acquisto dei biglietti, è possibile consultare il sito della Filarmonica Laudamo di Messina.

Il concerto, organizzato dalla Filarmonica Laudamo, rientra nell’ambito della rassegna “Musica con vista”, promossa dal Comitato AMUR in collaborazione con Le Dimore del Quartetto, e giunta alla sua quarta edizione.

