Musica e teatro nelle periferie di Messina: i prossimi appuntamenti con EPIC

Dal racconto della morte di Peppino Impastato attraverso gli occhi della madre, alla storia di due generazioni di rom, passando per la performance musicale di un artista al suo album esordio: continuano a Messina gli eventi di EPIC (Esperienze Performative di Impegno Civile), tra musica e teatro. Vediamo i prossimi appuntamenti, tra il 21 e il 26 ottobre, in attesa del programma di novembre (e dicembre).

Organizzato da Mana Chuma Teatro in partenariato con Rete Latitudini e Teatro dei 3 Mestieri, EPIC (Esperienze Performative di Impegno Civile) nasce per promuovere spettacoli dal vivo in scena nelle periferie della città. L’iniziativa, a stampo sociale, è sostenuta con il contributo del Comune di Messina e dai fondi FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) del Ministero della Cultura. Si protrarrà fino a dicembre 2022.

Pubblichiamo di seguito i dettagli dei prossimi tre spettacoli.

Epic Messina: il programma dal 21 al 26 ottobre

“Il mare a cavallo” al Teatro dei 3 Mestieri il 21 e 22 ottobre

Il prossimo appuntamento con Epic è fissato per il 21 e 22 ottobre alle ore 21.00 al Teatro dei 3 Mestieri. In scena “Mare a cavallo”, che dà voce a Felicia Bartolotta, madre di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia con una bomba sulla ferrovia Trapani-Palermo il 9 maggio del 1978.

Questa la presentazione di “Mare a cavallo”: « Peppino è stato ucciso dalla mafia, che fin da subito cerca di depistare le indagini con l’accusa di terrorismo. Felicia non si dà pace, rifiuta la regola del silenzio che la vuole chiusa nel suo dolore e rompe con la famiglia del marito. Sceglie di stare con i “compagni” di Peppino e si costituisce parte civile al processo per vedere riconosciuta l’innocenza del figlio e la colpevolezza dei suoi carnefici. Lo spettacolo prende avvio dai funerali di Felicia: dalla bara, mentre si svolgono le esequie, la donna guarda i compaesani e racconta nuovamente la sua vicenda, ora con passione, ora con un distacco che giunge quasi all’ironia. In scena Felicia si rivolge direttamente a noi, ma rivive anche i momenti salienti della sua storia: così lo spettatore entra in contatto con altri personaggi, che gli permettono di prendere viva coscienza di una storia di quarant’anni, ma attuale anche oggi. Mafia, omertà, politica, famiglia, lo spettacolo tocca tutti i temi che ritornano con prepotenza nella vita civile odierna del nostro paese».

Drammaturgia Manlio Marinelli, con Antonella Delli Gatti, regia Luca Bollero, costumi di scena Enrica Diadone, produzione Tedacà. In collaborazione con Casa degli Alfieri/Toto.

Concerto “Evocazioni e invocazioni” al Forte Petrazza il 25 ottobre

Martedì 25 ottobre la corte interna del Forte Petrazza sarà, a partire dalle ore 20.30 il palcoscenico della performance musicale dell’artista calabrese Davide Ambrogio, che presenterà il suo album di esordio “Evocazioni e invocazioni”. Si tratta di uno spettacolo immersivo, costruito attraverso la voce dell’artista e l’uso di lira, chitarra con matite, tamburo a cornice, zumpettana, zampogna e live electronics. «Nella ricerca timbrica, melodica e ritmica – spiegano da EPIC –, lo spettacolo racconta una verità intima ed attuale, in grado di evocare suggestioni diverse, nel presente».

“Il circo capovolto” al Teatro dei 3 Mestieri il 26 ottobre

Ultimo appuntamento del mese mercoledì 26 ottobre dalle ore 21.00 al Teatro dei 3 Mestieri: in scena “Il circo capovolto”, una produzione del Teatro delle Temperie, di e con Andrea Lupo, diretto da Andrea Paolucci, e tratto dall’omonimo romanzo di Milena Magnani.

Di cosa parla? “Il circo capovolto” mette in scena due storie parallele ma strettamente intrecciate: da un lato Branko, dall’altro suo nonno Nap’apò. «Due generazioni di rom – si legge nella presentazione dello spettacolo – in quest’Europa in cui le etnie nomadi hanno vissuto e vivono ancora vite separate, vite “a parte”. Una generazione è finita nei campi di concentramento, la successiva nei campi rom alle periferie delle grandi città».

Le musiche originali sono di David Sarnelli, disegno luci e suoni di Andrea Bondi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare questo numero +39 346 123 1116 o all’indirizzo e-mail info@manachumateatro.it. I biglietti sono disponibili a questo link.

