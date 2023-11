Un Museo sul Terremoto di Messina del 1908, De Luca (M5S): «Altri 50mila euro in manovra»

Altri 50mila euro si vanno ad aggiungere ai 250mila già stanziati dalla Regione Siciliana per la creazione di un Museo dedicato al Terremoto di Messina del 1908. A richiederli, nuovamente, è stato il deputato ARS del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca: «Un finanziamento che mi inorgoglisce particolarmente».

C’è spazio anche per il Museo dedicato al sisma che nel 1908 distrusse Messina all’interno della Manovra approvata nelle scorse ore all’Assemblea Regionale Siciliana. È stato approvato, infatti, l’emendamento del capogruppo del M5S, Antonio De Luca, che stanzia 50mila euro a favore dell’iniziativa. Queste risorse si aggiungono agli altri 250mila euro già previsti, sempre su iniziativa normativa del deputato regionale pentastellato.

Soddisfatto l’esponente del M5S all’ARS: «Sono davvero emozionato – evidenzia – per l’imminente nascita dell’esposizione permanente dedicata al terremoto, che sarà aperta al pubblico dal 28 novembre all’interno del Museo Regionale di Messina. Un percorso iniziato diversi mesi fa e che ho seguito in prima persona. Una gioia immensa che voglio condividere con l’intera cittadinanza e su cui voglio fortemente scommettere coinvolgendo tutte le parti sociali e politiche che amano la nostra città e la sua storia. Ho ritenuto che questa tragedia, unica in Europa, rappresenti un pezzo della nostra storia che deve essere raccontato e valorizzato. La nostra identità e le nostre radici sono state drammaticamente spezzate da questo tragico evento e, sono certo, che con questa mostra verrà dato un importante momento di riflessione ai messinesi su chi eravamo e cosa possiamo diventare, per guardare con ottimismo al futuro».

«Occorre restituire centralità a Messina – aggiunge – e per farlo occorre creare sinergie che, seppur da angolazioni differenti, guardino al bene della città. Dobbiamo essere capaci di superare le differenze, i colori di partito e creare un sistema che guardi al progresso di Messina per riportare la nostra comunità al centro del dibattito politico e culturale siciliano. Le opportunità non mancano e le capacità neppure, occorre soltanto metterle a sistema e partire. Non voglio più rimandare questo momento e mi metterò al servizio della comunità per discutere e dialogare con tutti gli uomini, le donne e le formazioni che vogliono contribuire alla ripartenza della nostra città».

Sempre su iniziativa del deputato regionale Antonio De Luca, a marzo 2022 l’ARS ha approvato l’istituzione di una Giornata della memoria dedicata al sisma del 1908.

