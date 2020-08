MUME20 Off. Al Museo di Messina in scena “Meter Tygater” di Aurora Miriam Scala

Prosegue MUME20 OFF, la rassegna teatrale curata dal Clan Off Teatro – in collaborazione con Rete Latitudini, al Museo Regionale di Messina. Stasera, mercoledì 12 alle 21.30, sul palco “Meter Tygater” di Aurora Miriam Scala.

Lo spettacolo, ispirato da “Fuochi” della Yourcenar, “Crisotemi” di Ritsos e “I sogni di Clitennestra” di Dacia Maraini, ha vinto del Premio Nazionale Creatività Giovanile Under 30 nel 2018.

Obbligatoria la prenotazione: 388 811.06.18 o info@clandegliattori.it

Il teatro al Museo di Messina – MUME20 OFF

“Meter” dal greco madre. “Tygater” dal greco figlia. La madre e la figlia in questione sono Clitennestra ed Elettra. Lo spettacolo narra, attraverso la voce di due donne, le gioie e i segreti di una delle famiglie più chiamate in causa della letteratura greca.

Il racconto, pur partendo dal mito, si innesta in un periodo storico ben diverso, quello della Grecia dei colonelli, regime di dittatura militare instauratosi il 21 aprile 1967. Agamennone, dentro queste coordinate, è uno dei più potenti uomini greci di quegli anni, padre presente, marito devoto.

Lo spettacolo mira all’approfondimento del rapporto tra le due donne, accedendo sulla scena alla loro intimità, al legame affettivo, ai loro giochi. È proprio nel gioco che inizia questa storia. Nel gioco del mare, dell’acqua, della libertà. Così che questa Elettra bambina mostri la bambola regalatale dal padre e l’innocenza pura di una giovane adolescente che sente pian piano rompersi e trasformarsi un legame all’apparenza indissolubile.

Meter Tygater è scritto e diretto da Aurora Miriam Scala, con Maria Chira Pellitteri e Aurora Miriam Scala. I costumi sono di Giuseppe Fugà. Produzione La Bottega del Pane.

