Una festa di bolle a Villa Mazzini: l’appuntamento con il Circobaleno

Bolle grandi, giganti, bellissime: in un’unica parola Circobaleno di Messina che torna finalmente a Villa Mazzini per una festa piena di sapone dedicata a Janita Ansaldo Patti, in arte Briossina, scomparsa prematuramente a gennaio 2021, all’età di 57 anni.

Briossina, insieme al compagno di vita e di avventure Andrea, ha dato vita al Circobaleno, diventato punto di riferimento in fatto di divertimento e di bolle in città e non solo. Il duo artistico ha portato lo spettacolo di bolle in giro per l’Europa, partecipando a festival di arte di strada in Germania, al Kultur Ufer e a Lindau. Per Janita non era sufficiente l’ordinanza di arte di strada: «Abbiamo dovuto lottare 4 anni per una semplice ordinanza sindacale, – ci aveva raccontato nel 2018 – per la quale si è battuto Daniele Ialacqua (ex assessore della Giunta Accorinti, ndr.), che si è scontrato con vari dirigenti che sostenevano che per fare spettacoli si dovesse pagare l’occupazione del suolo pubblico.

Ora che l’abbiamo ottenuta bisogna conquistare la fiducia dei cittadini e questo non è facile. Altro problema è che non siamo mai riusciti a creare occasioni di espressione per gli artisti, come avviene tranquillamente in altre città, dove si organizzano, ogni anno, numerosi festival. Messina ha tante potenzialità che non vengono sfruttate». Tra le cose che aveva realizzato Janita Ansaldo Patti anche “EcoMondo e la magica pozione”, libro illustrato uscito nel 2007 e pubblicato da Armando Siciliano.

L’appuntamento con la festa delle bolle del Circobaleno è in programma oggi, lunedì 4 settembre, alle 18.00 a Villa Mazzini.

