Teatro itinerante, concerti, yoga: a Messina il Trinacria Arts Festival 2023. Il programma

Teatro itinerante, concerti, yoga, laboratori e tantissimo altro: a Messina sta per iniziare il Trinacria Arts Festival 2023, che si terrà a Pezzolo dal 18 al 20 agosto. Vediamo il programma completo della tre giorni dedicata alla musica e all’arte nel piccolo villaggio della zona Sud della città dello Stretto.

Proseguono gli eventi del cartellone dell’“Agosto messinese” promosso dal Comune per l’estate 2023. Dopo l’Ibbisu Village Fest, a Gesso, è il momento di spostarsi verso Sud, per riscoprire il villaggio di Pezzolo attraverso una serie di appuntamenti a ingresso gratuito dedicati all’arte, al teatro e alla musica in giro per il borgo.

Trinacria Arts Festival 2023: il programma dell’evento a Messina

Di seguito, il programma completo del “Trinacria Arts Festival 2023”, organizzato dalla Trinacria Theatre Company, in calendario a Pezzolo dal 18 al 20 agosto:

venerdì 18 agosto dalle ore 18.00 alle ore 24.00 – “Esibizione d’arte e storia”, il vecchio palmento vicino piazza San Nicola di Bari; dalle ore 18.00 alle ore 19.30 – “Pietre di Pezzolo”, piazza San Nicola di Bari; dalle ore 21.30 alle ore 23.00 – “Ade, Persefone e gli amori proibiti”, teatro itinerante, partendo dalla fermata ATM; dalle ore 23.00 alle 23.30 – “Concerto di Novo”, in piazza San Nicola di Bari; dalle ore 23.30 all’1 – “Microfono Aperto”, in piazza San Nicola di Bari;

sabato 19 agosto 2023 dalle ore 21.00 alle ore 24.00 – “Esibizione d’arte e storia”, il vecchio palmento vicino piazza San Nicola di Bari; dalle ore 21.30 alle ore 23.00 – “Ade, Persefone e gli amori proibiti”, teatro itinerante, partendo dalla fermata ATM; dalle ore 23.30 all’1 – “Rubabandiera”, partendo da piazza San Nicola di Bari;

domenica 20 agosto 2023 dalle ore 21.00 alle ore 24.00 – “Esibizione d’arte e storia”, il vecchio palmento vicino piazza San Nicola di Bari; dalle ore 21.30 alle ore 23.00 – “Ade, Persefone e gli amori proibiti”, il teatro itinerante, partendo dalla fermata ATM; dalle ore 23 alle ore 24.00 – “Concerto di Cabrio”, in piazza San Nicola di Bari; dalle ore 24 all’1 – “Festa di chiusura” sempre in piazza San Nicola di Bari.



In più, sedute di yoga ogni mattina alle 9- 9.30 presso la sala di Santa Maria. A seguire dialogo con gli artisti internazionali e rinfresco.

Maggiori informazioni a questo link.

