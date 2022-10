Messina. Torna “Alemanna. Storie di cultura”: nuovo appuntamento con la musica jazz

Buone notizie per gli amanti della musica: ripartono a Messina gli appuntamenti di “Alemanna. Storie di cultura” con una Master Class, dedicata al jazz. L’appuntamento è fissato per domenica 16 ottobre. Vediamo i dettagli e come partecipare.

Domenica 16 ottobre presso la chiesa di S. Maria Alemanna, dalle 17.30 alle 20.00 si terrà la Master Class “Invenzioni non Inventate”, una “lezione” dedicata alla composizione jazz tenuta dal Maestro Giovanni Mazzarino e aperta a musicisti e uditori, così come ai semplici appassionati della buona musica. L’evento rientra nell’ambito della rassegna “Alemanna. Storie di Cultura”, promossa dal centro multi-sperimentale Progetto Suono.

«Insieme al Maestro Giovanni Mazzarino – spiegano gli organizzatori – si entrerà nel mondo del jazz, andando alla scoperta di mille sfaccettature, dalla composizione al concetto di armonia, fino all’improvvisazione. La Master Class “Invenzioni Non Inventate” vuole approfondire il concetto del “metodo di studio musicale” attraverso la pratica, attraverso “il suonare” che consente lo sviluppo del sistema percettivo rafforzando i sistemi di logica per esplorare il meraviglioso mondo della Musica».

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione. Questi i numeri di telefono di riferimento: 3465014508 e 360927334.

(13)