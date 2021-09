Al Teatro Vittorio Emanuele si celebra Bellini con “Bellini Black Comedy”

Domenica 19 settembre, alle 21.00 al Teatro Vittorio Emanuele va in scena “Bellini Black Comedy” per la regia di Simona Celi Zanetti. Lo spettacolo – prodotto dal Teatro di Messina – rientra nella prima edizione del BellininFest, promosso dalla Regione Siciliana, in sinergia tra gli altri con il Comune di Catania, il Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra Sinfonica Siciliana e il Conservatorio Corelli di Messina.

«Vincenzo Bellini – dice Simona Celi Zanetti – celebrato, amato, raccontato, studiato, analizzato, continua oggi ad essere una sorta di sfinge, sia per gli appassionati di musica che gli affascinati da questo giovane catanese, diventato prestissimo un artista internazionale. Metterlo in prosa avrebbe potuto essere l’ennesimo progetto di parole e musica ad aggiungersi alla mole di tutto ciò che è stato detto e scritto.

Siamo partiti allora dal pensiero di voler andare oltre la lettura critica del personaggio e della sua arte. Ci siamo resi conto di quanto la sua musica fosse contemporanea, di come offra stimoli continui e di quanto, la sua storia sia sovrapponibile alle leggende della musica rock».

“Bellini Black Comedy” al Teatro Vittorio Emanuele di Messina

Le musiche di “Bellini Black Comedy” sono affidate a Rodrigo D’Erasmo – componente degli Afterhours – e Mario Conte. «La musica – dice ancora la Celi Zanetti – diventa centrale e si trasforma in una visione non astratta ma concreta e magistrale, in cui Bellini diventa ancora più eterno e contemporaneo. Rodrigo D’Erasmo, grande violinista e componente del gruppo Afterhours, e il produttore e musicista Mario Conte, propongono una lettura unica e di grande impatto emotivo. La danza, gli attori, la musica, le luci sono il cuore di un progetto unico nel suo genere: Bellini in una narrazione in cui la sua musica e la sua storia attraversano il tempo, approdando ad una contemporaneità rispettosa e provocatoria, in cui tutto diventa seduttivo e l’ascolto e la visione parlano il linguaggio del video.

Abbiamo creduto in un gruppo di bravissimi attori nell’idea che questo nuovo cammino, che il teatro italiano sta affrontando, debba investire sul talento. Abbiamo creduto in un progetto siciliano con un’anima che raccorda professionisti appartenenti ai Teatri di Palermo, Messina e Catania, e uno sguardo internazionale, certi che le idee diventano forti solo quando sono condivise.

La scenografia è curata da uno dei più importanti scenografi italiani: Nicola Rubertelli. Responsabile degli allestimenti del Teatro San Carlo di Napoli, nella sua carriera ha firmato le scenografie di spettacoli nazionali ed internazionali, affiancando la sua arte ai grandi registi nel mondo.

I costumi sono di Dora Argento che sceglie plastica e materiali desueti per i nostri onirici personaggi. Danza Taormina, una delle realtà siciliane più vicina ai giovani ed alla loro proiezione all’estero, attraverso la coreografa Alessandra Scalambrino, darà vita e danza allo spettacolo.

Franco Buzzanca, che è la luce delle grandi produzioni teatrali siciliane e nazionali, renderà illusione la pagina scritta. I silenzi, i gesti, le emozioni, la parola saranno al servizio di una visione in cui la mente ripercorre immagini e insegue i ricordi alterati delle ultime ore di Vincenzo Bellini, proprio quelle ore che restano un mistero per la storia e per la musica».

Lo spettacolo

In “Bellini Black Comedy” si racconta l’ultimo giorno di Vincenzo Bellini morto in solitudine in una casa di una frazione della cintura parigina. La storia non chiarisce le circostanze della morte del grande Maestro, nonostante una documentazione medica attribuisca a cause naturali e di malattia il decesso, restano molti punti oscuri soprattutto nella gestione degli ultimi giorni. Un uomo giovane e sano che precipita verso una morte solitaria e dalla quale vengono volutamente esclusi medici e persone vicine.

Personaggi e interpreti

Vincenzo Bellini Luchino Giordana

Maddalena Beatrice Sinatra

Contessa Samoyloff Corinna Lo Castro

Giuditta Turina Lucia Cammalleri

Giovanni Pacini Federico Pacifici

Hubert Gino Astorina

Primo servo Marielide Colicchia

Secondo servo Giuseppe Scafidi

Terzo servo Sabrina Samperi

Quarto servo Daniele Sciarrone

