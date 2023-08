Messina, al Teatro dei 3 Mestieri torna l’umorismo di Rocco Barbaro

Torna in scena il comico calabrese Rocco Barbaro: al Teatro dei 3 Mestieri di Messina arriva il suo nuovo spettacolo “Me ne fotto”. Con ironia e spontaneità, Barbaro racconterà il dramma dell’emigrazione meridionale verso il nord Italia e gli stereotipi ancora oggi esistenti.

«Il brillante autore ed interprete – si legge nella nota di presentazione – racconta in tono ironico la sua esperienza di emigrante calabrese alle prese con la stressante realtà milanese, proponendo un cabaret acuto con risvolti satirici, decisamente coinvolgente».

Rocco Barbaro al Teatro dei 3 Mestieri di Messina

La trama dello spettacolo

Rocco Barbaro andrà in scena al Teatro dei 3 Mestieri con uno spettacolo in parte autobiografico: Rocco arriva a Milano dove, a causa della sua somiglianza con Michele Placido, è costretto a fare “l’attore famoso”, mettendo in luce i classici stereotipi a cui è inevitabilmente legata l’Italia settentrionale, con il filtro della sua ironia fredda e lucida.

Non mancheranno infatti divertenti parodie: dalla Milano miraggio e delusione, che apre all’Europa e chiude all’Alfa, al consumatore stressato dal 3×2 e dalla pubblicità, per giungere agli attori alle prese con il famoso metodo Stanislavskij.

Come partecipare allo spettacolo

L’appuntamento con “Me ne fotto”, il nuovo spettacolo di Rocco Barbaro, è per giovedì 10 agosto alle 21.15. Per prenotazioni sarà necessario contattare i numeri di telefono: 090622505 e 3498947473. Per i minori di 16 anni è previsto un biglietto ridotto.

Lo spettacolo sarà inoltre preceduto, alle ore 20.00, da un’apericena. Chi vorrà potrà anche visitare la mostra “Re-Note” di Federica Silvestro.

