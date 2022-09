Messina, segnalibri d’artista: come partecipare alla call

La FORO G gallery di Roberta Guarnera e la critica e docente d’arte Mariateresa Zagone hanno pubblicato una call rivolta a tutti gli artisti di Messina (e non solo) per realizzare, con tecniche diverse (stoffa, ceramiche, metallo, per esempio), segnalibri d’artista. A seguito della call verrà organizzata un’esposizione, in programma dal 16 al 23 dicembre 2022. La commissione è composta da Roberta Guarnera, Mariateresa Zagone e Marco Lo Curzio, docente all’Accademia di Belle Arti di Catania.

«Per la realizzazione del segnalibro – dicono i curatori della call – diamo piena libertà e può essere utilizzato qualsiasi tipo di materiale, supporto e tecnica. L’unico requisito che indichiamo è la misura di 5 x 20 cm. I segnalibri alla fine della mostra possono essere restituiti. L’artista con il segnalibro più originale decretato dalla Commissione vincerà una mostra personale entro l’anno 2023 presso lo spazio di FORO G gallery».

Come partecipare

Per partecipare alla call, i segnalibri d’artista dovranno essere spediti a Roberta Guarnera all’indirizzo: Via Canale 35, 98165, Ganzirri, Messina; entro e non oltre il 30 novembre 2022. La busta dovrà contenere:

il segnalibro originale;

nome e cognome (unica segnatura) sul retro del segnalibro;

la somma di 10,00 € per le spese di partecipazione (si può mandare anche un bonifico;

curriculum vitae dettagli di indirizzo e numero di telefono e con breve biografia espositiva (max 1800 caratteri).

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@foroggallery.com

