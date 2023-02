Messina, per la Filarmonica Laudamo i ritmi indiani di Gianni Gebbia e Riccardo Gerbino

Giovedì 9 febbraio, alle 19.00, per la sezione AccordiAcorde della Filarmonica Laudamo, al Palacultura di Messina il progetto “Bhakti” con Gianni Gebbia al sax soprano ed elettronica e Riccardo Gerbino alla tabla, percussione di origine indiana costituita da una coppia di piccoli tamburi. Come suggerisce il nome del progetto musicale (Bhakti è un termine sanscrito che nelle tradizioni religiose dell’India indica l’esser devoto), i due artisti porteranno il pubblico in un viaggio tra ambient, raga indiani e sperimentazione.

Gianni Gebbia frequenta sin dagli anni ’80 la scena sperimentale di New York e Parigi. Nel 1990 partecipa in solo al “Total Music Meeting” di Berlino della FMP e nello stesso anno viene votato come miglior nuovo talento nel referendum indetto dalla rivista Musica Jazz. Collabora con Lelio Giannetto, Gunther Baby Sommer, Peter Kowald ed Ernst Rejseger. Tiene numerosi concerti in Giappone, USA e Canada. Nel 2000 la rivista The Wire lo inserisce tra i maggiori esponenti della perfomance saxofonistica in solo. Attualmente dirige formazioni come il Magnetic Trio e progetti come The Fruitful Darkness.

Riccardo Gerbino, diplomato in Tradizioni Musicali Extraeuropee a indirizzo Indologico al Conservatorio di Vicenza, pubblica nel 2019 “Il libro del tablā”. Oltre ai progetti dei quali è co-fondatore, fra cui Dounia, Luftig, Pocket Poetry Orchestra, collabora in studio e dal vivo con musicisti di vari generi musicali, come: Luiza Brina, Alessandro Mannarino, Eyal Maoz, Amato Jazz Trio, Carmen Consoli, Brando, Carlo Muratori, Vincenzo Spampinato, Gen Rosso, Paolo Buonvino, Nakaira.

Prossimi concerti della Filarmonica Laudamo

Il prossimo appuntamento con la musica della Filarmonica è per domenica 12 febbraio, alle 18.00, al Palacultura con Davide Alogna al violino ed Enrico Pace al pianoforte in “200 anni dalla nascita di César Franck”. Musiche di Schumann, Fano, Franck.

